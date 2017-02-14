Идеи для подарков на День друзей: смотрите, в каких магазинах лучшие предложения

Zave подготовил некоторые идей для подарков по случаю Дня святого Валентина. Вы найдете подарки как для своей второй половинки, так и для друзей. На выбор представлены качественные наручные часы, ювелирные изделия, косметические наборы, сладости, предметы интерьера а также многое другое. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

Käekellad.ee

В интернет-магазине Käekellad.ee вы найдете широкий выбор наручных часов как для мужчин, так и для женщин. Часы таких брендов, как Guess, Esprit, Police и Nesterov со скидкой до 37%.

Сделайте своей второй половинке приятный подарок! С другими предложениями можно ознакомиться здесь.

Selver

В магазинах Selver вы найдете большое разнообразие конфет в коробках, а также шоколад, печень и многое другое. На выбор представлены упаковки сладостей от Ferrero Rocher, Kalev, Merci и многих других. Сделайте своей второй половинке сладкий подарок!

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Hansapost

В Hansapost вы найдете красивые ювелирные изделия: золотые кулоны в форме сердца, браслеты, серьги, часы, а также множесво других замечательных аксессуаров.

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My Look

В интернет-магазине My Look представлена парфюмерия по очень выгодным ценам. На многие товары скидка до 35%.

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Frog.ee

В интернет-магазине Frog.ee широкий выбор спортивных часов и трекеров активности. Позабодтесь о своем здоровье и своих близких — купите трекер активности или спортиные часы от таких производителей, как Polar, Garmin и Fitbit.

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ON 24

В ON 24 вы обязательно найдете интересные и практичные подарки. Например, настенные часы в форме сердца из можжевельника, которые изготовлены вручную в Эстонии. Помимо этого, вы найдете ложки в виде сердечка со шведским мотивом, а также мыло ручной работы, изготовленное в Эстонии.

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