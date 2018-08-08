Цены на мелкую технику для кухни снижены до 78%!

Летние скидки начались! Мелкая техника для кухни сейчас до 75% дешевле! Представлены бутербродницы, электрочайники, соковыжималки, блендеры и многое другое. Zave поможет вам сравнить предложения и выбрать наилучшее место для совершения покупки.
RDE.EE представляет Киберраспродажу! Сейчас — хорошая возможность приобрести по хорошей цене кофеварки, электрочайники, микроволновые печи и сушильни для продуктов. Ценs на кофемашины начинаются с 15.98 евро! Смотрите ЗДЕСЬ.
В Hansapost отличные предложения на кухонную технику. Цены на соковыжималки и блендеры Philips снижены до 40%. Весь выбор ЗДЕСЬ. Холодильники и морозильные камеры со скидкой до 36%. На некоторые товары действует БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Kaup24 представляет кухонную технику по сногсшибательным ценам. Практичный гриль для кухни вы можете приобрести со скидкой в 70% ЗДЕСЬ. Блендер Delimano Nutribullet ПО САМОЙ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ можно купить именно здесь. Цены на блендеры снижены до 63%. Все самые лучшие предложения ЗДЕСЬ.
Selver
В Selver вас ждет более 300 видов кофе и чая. Кофейные зерна Paulig Classic сейчас дешевле на 35%. Стоимость двух пачек кофе Paulig для фильтра или френч-пресса всего 6 евро! Предложение действительно при покупке с Partnerkaart.