Большие летние распродажи: цены на электронику, товары для дома и строительства снижены до 75%

Выходные наступили, и в крупнейших интернет-магазинах начались большие летние распродажи электроники, строительных товаров, товаров для дома, приспособлений для гриля и многого другого. Zave поможет вам сравнить предложения и найти наиболее подходящее место для совершения покупки!

K-rauta

В K-rauta — сумасшествие скидки выходного дня. Цены снижены до 40%. Здесь вы найдете грили, строительные товары, настенные светильники, интегрируемую бытовую технику и многое другое по очень хорошим ценам. Кроме того, при покупке на сумму более 60 евро — бесплатная доставка, если вес товара не превышает 75 кг. Выбирайте ЗДЕСЬ.

Kaup24

В интернет-магазине Kaup24 проходят большие июльские распродажи мебели и товаров для дома. Обновите свою гостиную и выберите подходящие вещи со скидкой до 75%. В ассортименте представлены мягкие диваны, шкафы, полки, светильники, часы и ковры. Все товары смотрите ЗДЕСЬ.

RDE.EE

Среди самых выгодных предложений июля вы найдете бытовую электронику и товары для досуга по суперценам. Стоимость телевизоров начинается с 65,98 евро. Со всеми предложениями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Hansapost

Красивому саду нужна самая лучшая техника. В Hansapost цены на садовую мебель снижены до 67%. Здесь вы найдете триммеры, райдеры, тракторы для кошения травы, пилы, земляные фрезы, пылесосы для уборки листьев, ножницы для изгороди, газонокосилки и многие другие товары. При покупке садовой техники — ТРАНСПОРТ БЕСПЛАТНЫЙ. Смотрите ЗДЕСЬ.

1a.ee

В интернет-магазине 1a — большая распродажа. Только 3 дня — дополнительная скидка на уже уцененные товары! В ассортименте представлены смарт-часы, телефоны, лего, триммеры, товары для ухода за телом, планшеты, блендеры и многое другое. Кампания длится до 30.07.2017. Не упускайте возможность и выбирайте ЗДЕСЬ.

ON24

ON24 представляет специальные цены на кровати, товары для сада, диваны, письменные столы и прочее. Цены снижены до 75%. Смотрите ЗДЕСЬ.

Selver

Selver до конца июля проводит кампанию „Hea mõte" (”Хорошая идея”). Здесь вы найдете продукты и промтовары по суперценам. По-летнему освежающая дыня на 55% дешевле. Все предложения представлены ЗДЕСЬ.

Alfashop

В Alfashop вы найдете садовые инструменты и мебель со скидкой до 56%. Представлены комплекты для сада и террасы, грабли, земляные фрезы, пилы, теплицы. С выбором товаров можно ознакомиться ЗДЕСЬ.