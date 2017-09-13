Большая распродажа кухонной техники для любителей кофе: скидки до 60%

Zave.ee представляет лучшие предложения на кофе-машины и сопутствующую технику. На выбор есть кофе-машины для эспрессо, с капсулами и фильтрами, а также френч-прессы, кофемолки и электрические венчики для взбивания молока.

1A.ee

В магазине техники 1A.ee вас ждут кофе-машины от Delonghi, Bosch, Electrolux, Philips и других. На электрические венчики и кофемолки действуют скидки до 81%. Популярная кофе-машина Delonghi ECAM22.110B в продаже по особенной цене! Смотрите все здесь.

K-rauta

Обновите свою кухню вместе с K-rauta: плиты, холодильники, духовки и другая кухонная техника в продаже по суперценам. На кофе-машины действуют скидки до 38%. Смотрите остальную технику здесь.

Hansapost

Выбор техники для приготовления кофе в Hansapost стал еще лучше. Емкость для взбивания молока от итальянского бренда Beper сейчас на целых 33% дешевле. Смотрите здесь.

Selver

В магазинах Selver вас ждут 300 различных кофейных и чайных напитков. Выберите лучшие кофейные бобы или капсулы, а также ароматные травяные чаи. Сделайте свой выбор здесь.

RDE.EE

RDE предлагает кофе-машины от Philips, Saeco, Delonghi, Jura, Bosch и других. Цены обычных кофеварок начинаются от 14,43 евро, а полностью автоматизированных кофе-машин — от 265 евро! Ищите здесь.

Kaup24

Kaup24 продает кофе-машины до 50% дешевле. В продаже кофе-машины с капсулами и фильтрами, а также стильные интегрируемые модели. Интегрируемая кофе-машина Siemens CT636LES1 сейчас на целых 44% дешевле! Ищите здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

Среди товаров ON24 вы найдете удобный электрический френч-пресс Brandt. Также в продаже кофе-машины различных размеров по доступной цене. Смотрите здесь.