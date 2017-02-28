Знаменитый конкурс сварщиков Ида-Вирумааского центра профобразования отмечает юбилей

В пятницу, 3 марта, Ида-Вирумааский центр профессионального образования принимает у себя, в Йыхвиском учебном пункте, международный профессиональный конкурс сварщиков ”Viru Welder”, где, помимо эстонских профессионалов, конкуренцию участникам составят иностранные конкурсанты из трех стран.

Проводящийся в десятый раз конкурс ”Viru Welder” за время своего существования расширил свой ареал, добившись известности во всех странах Балтийского моря. В качестве иностранных конкурсантов приглашены к участию профессиональные учебные заведения из Латвии, Литвы и России.

По словам директора Центра профессионального образования Ханнеса Метса, целью конкурса, с одной стороны, является определение лучшего в Эстонии учащегося на сварщика, а с другой, в то же время — сравнение уровня как учащихся, так и их учебных руководителей, равнение на пример лучших и, в конечном итоге, развитие сварочной специальности в целом, благодаря этому.

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”Участники профессионального конкурса являются соперниками только в тот момент, когда объявляются результаты. Весь же конкурсный день служит для всех участников великолепной возможностью для обучения и развития”, — сказал Метс. — Конкурс ”Viru Welder” продолжает давние традиции и ценится как в Эстонии, так и за рубежом за свой высокий уровень и профессионализм”.

Учебные пункты Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Нарве и Силламяэ впервые будут выступать на этом конкурсе в качестве единой команды, еще больше повысив представленный уровень своего уезда.

Помимо Ида-Вирумааского центра профессионального образования, из эстонских конкурсантов о своем участии сообщили также Таллиннское ласнамяэское механическое училище, Таллиннский центр промышленного образования, Тартуский центр профессионального образования, Пярнумааский центр профессионального образования, Вильяндиская объединенная средняя профессиональная школа и Раквереская профессиональная школа.

Конкурс среди учащихся по специальности сварщика ”Viru Welder 2017” поддерживают фирмы Remeksi Keskus AS, Roba (Diamant Grupp OÜ), Spetselektroodi AS, Stokker, Bauhof, Büroomaailm, Elme Messer, Tööriistamarket и многие другие.

В трех учебных пунктах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 разновозрастных учащихся.