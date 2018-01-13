Жителю Кохтла-Ярве Александру Михайловичу Разгуляеву сегодня исполнилось 103 года

Сегодня утром жителя Кохтла-Ярве Александра Михайловича Разгуляева разбудил запах пирогов. Проснувшись 13 января, в утро своего 103-летия, он обнаружил на столе горячую выпечку, приготовленную к празднику его супругой Галиной Григорьевной, с которой Александр Михайлович живет уже сорок лет.

А накануне, в пятницу, гостеприимные хозяева такими же пирогами встречали гостей — сотрудников отдела социального обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонии и Генерального консульства РФ в Нарве. Лилия Голубева, Дмитрий Каплан, Александр Резепов и Александр Шматков вместе с подарками вручили уникальному имениннику торт, который украшала цифра 103.

Передала поздравление городских властей Кохтла-Ярве и заместитель мэра Нина Алексеева. Поздравил и поблагодарил ветерана войны, пожелал ему встретить еще много дней рожденья руководитель ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерий Тумко.

А потом произошло то, что у военных людей называется ”злостным нарушением субординации”. Супруга с погонами майора милиции начала командовать мужем, на плечах которого были погоны полковника морской пехоты.

- Во-первых, она долго не давала команды открыть и разлить по бокалам шампанское. Во-вторых, я ей говорил: не хлопочи у плиты, отдохни ты от этих пирогов! Нет, не послушалась, — жалуется именинник.

Галина Григорьевна долгие годы служила в Кохтла-Ярвеском городском отделе внутренних дел. Александр Михайлович — фронтовик, награжденный орденами Красной Звезды, Отечественной войны, и даже медалями, благодарственными письмами короля Норвегии Харальда за освобождение Киркенеса.

После войны офицер Разгуляев приехал в Кохтла-Ярве. До выхода на пенсию работал в Научно-Исследовательском Института сланца. В 2014 году он участвовал в торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, где вручил свои сувениры президенту РФ Владимиру Путину. В 2015 году Александра Михайловича со 100-летием поздравил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.