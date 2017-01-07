Жители Сомпа не согласны с тем, что их поселок — умирающий, они считают, что власти Кохтла-Ярве совершенно безосновательно махнули на него рукой, в то время как из Сомпа при желании можно сделать вполне приличное место для жизни.

Эта зима накалила страсти и положила начало особому подъему гражданской активности — терпение сомпасцев закончилось. Несмотря на то, что в поселке проживает всего 850 человек, многие из которых — пенсионеры, нашлись те, кто не согласен смиряться с текущим положением дел — а именно — с нечищеными сугробами и скользкими дорогами, по которым не пройти без опасности покалечиться. И если сугробы вскорости растаяли, то переменчивая погода с периодическими дождями и легким морозцем по ночам и утром, делает свое коварное дело.

Foto: Инфопресс

Претензии у людей адресные — к фирме, которая, согласно выигранному тендеру и заключенному с городским управлением Кохтла-Ярве договору, уже много лет занимается обслуживанием городских территорий — OÜ 2WTEAM. Эти претензии вылились в пост в социальной сети Фэйсбук и обращение к старейшине этой части города Юлле Лепасаар с просьбой повлиять на фирму-исполнителя каким-то образом, дабы последняя выполняла работы качественно и своевременно.

- У нас в эти дни было до того скользко, что люди, выходя из своих домов, надевали на обувь специальные ”когти” с резинками, а дойдя до остановки, снимали, — рассказывает жительница Сомпа Лилия Бирюк. Лилия прожила в Сомпа большую часть жизни, вырастила в поселке своих детей, и, несмотря на то, что много времени проводит в Таллинне, где у нее фирма, регулярно приезжает в поселок и видит, что происходит.

- Мне жалко наших стариков. Они, конечно, не будут жаловаться письменно, не привыкли, в разговоре между собой ругают фирму по обслуживанию территорий, и на этом обычно все заканчивается, — поясняет Лилия, которая, чтобы не быть голословной, решила составить опросные листы, где предложила жителям Сомпа оценить работу фирмы:

- Я поделила листы на три колонки ”отлично”, ”хорошо”, ”плохо” и предложила людям поставить свою подпись в ту колонку, которую они посчитают нужным, — говорит Лилия и показывает листы, на которых практически все ответившие ответили ”плохо”. Всего в опросе приняли участие 159 человек, из которых только двое положительно оценили работу OÜ 2WTEAM, все остальные дали негативную оценку качеству выполняемых работ.

Эти листы Лилия отправила мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко (Сомпа административно относится к Кохтла-Ярве) и представителю фирмы-исполнителя Лидии Якупсон.

Впрочем, после нескольких попыток активных горожан достучаться до власти, городское управление Кохтла-Ярве, оценив работу вышеназванной фирмы, сделало-таки ей предписание. На которое фирма незамедлительно отреагировала ответным письмом, в котором говорится, что фирма предоставляла сделанные в срок работы хорошего качества, однако к сожалению, не получала от горуправления своевременных заданий для предотвращения той или иной проблемы, что фирма посчитала упущением в работе представителя заказчика. Кроме этого, Якупсон сообщает в письме в горуправу, что у жалобщиков нет основания для недовольства и это всего лишь попытка дискредитировать работу OÜ 2WTEAM:

”В данный зимний период мы получили несколько жалоб от жителей Сомпа на качество уборки улиц и скользкие дороги, на которые незамедлительно отреагировали. Утверждение, что жалоб поступало множество, как было упомянуто в сделанном фирме предписании, не соответствует действительности. В действительности дело с двумя-тремя жителями поселка, которые поставили цель испортить имидж предприятия и создать тем самым небывалый прецедент”, — говорится в письме. Впрочем, теперь представитель фирмы сможет лично убедиться в том, что недовольны ее работой вовсе не два-три человека, а гораздо больше — опросные листы были высланы и на ее электронную почту.

Якупсон указывает в своем официальном письме в горуправу и на то, что общение с жителями происходило без приглашения представителя фирмы.

”То, что обещали жителям, осталось неизвестным представителю фирмы, а при отсутствии информации невозможно выполнить работу качественно и в срок”, — сетует представитель фирмы на то, что их не пригласили на встречу с горожанами.

”К тому же хотим обратить внимание на то, что в Ярвеской части на отрезке в районе Кява ситуация с дорогами такая же, как и в Сомпа”, — подчеркивает Якупсон.

Из письма, отправленного в городское управление, можно узнать, что в прошлом году Кохтла-Ярве сделал предложение уменьшить объем работ и сократить оплату фирме на 10%. Фирма с данными изменениями на тот момент согласилась, но теперь считает целесообразным вернуть эти 10% в свой бюджет.

”Мы должны констатировать, что утвержденная правительством Эстонской Республики минимальная заработная плата выросла с 390 евро до 430 евро, а в 2017 году поднимется до 470 евро, что, в свою очередь, увеличит расходы предприятия. Поэтому мы в свою очередь делаем предложение поднять оплату работ, производимых фирмой, на 10%”.

Свое письмо представитель фирмы заканчивает предложением четко и ясно поставить перед исполнителем работ задачи, прописав нюансы:

”Для предотвращения дальнейших разногласий просим заказчика пересмотреть все необходимые к исполнению объемы работ, картографировать их и определить для производимых в зимнее время работ временные критерии (какой отрезок дороги необходимо убирать с каким интервалом?) и предоставить эти данные исполнителю работ при первой возможности”.

Отвечающая за Сомпа помощник мэра Юлле Лепасаар сообщила, что горуправа уже занимается подготовкой ответа фирме, а также готовит карты, на которых будут четко обозначены те дороги, которые необходимо регулярно обслуживать. На вопрос, планирует ли город удовлетворить просьбу фирмы повысить им оплату труда, Лепасаар ответила отрицательно.

Лилия Бирюк считает, что только ни в коем случае нельзя разрывать с данной фирмой договор.

- Они столько натворили уже, что пусть разгребают то, что наделали. Важно наказать их рублем и обязать сделать работу, которую они обязаны сделать и за которую получали оплату в полном объеме. Ну как можно не посыпать песком огромную территорию, например, перед клубом? Недавно я стала свидетелем печального случая, когда немолодая уже женщина шла по этому ”катку”, очень осторожно ступая, чтобы ненароком не упасть. Шла в магазин. Но почти дойдя на него, обнаружила, что забыла дома кошелек. Она просто встала на месте и заплакала! От того, что ей придется снова преодолевать двойной путь по этому голому льду, и это представилось ей настоящей мукой. Ну вот как в такой ситуации и видя такие примеры, можно молчать? — задает риторический вопрос Лилия.

Жители Сомпа: поселок жив!

В свое время Сомпа был весьма перспективным поселком — основанный через три года после окончания Второй мировой войны, он вплоть до 1960 года функционировал как отдельная административная единица и считался шахтерским поселком. В 1960 Сомпа стал частью Кохтла-Ярве. В конце 90-х годов, когда шахта закрылась, поселок постепенно стал вымирать — закрылась школа, ухудшилась инфраструктура. В 2003 году здесь проживало 1600 человек, в данный момент в Сомпа из населения осталась половина от этого числа. Затем о Сомпа ходила слава места, откуда вышли местные криминальные авторитеты, а чуть позже поселок настигла печальная ”слава” наркоманского поселка.

Foto: Инфопресс

- Нормальные у нас люди, хорошие. Да, какое-то время назад здесь действительно было немало наркозависимых, но большиство из них уже давно на кладбище, а те немногие, кто остался, т.н. ”ветераны”, ездят в Йыхви за метадоном утренним рейсом и никого не трогают, — говорит Лилия Бирюк, подчеркивая, что жизнь в Сомпа летом так вообще оживает — приезжают на каникулы к бабушкам внуки, а зимой несколько затухает, но все равно — поселок вполне жизнеспособный.

Конечно, есть у Сомпа и насущные проблемы, которые сложно решить. Например, довольно приличное количество брошенных квартир. Однако те жители, которые все-таки продолжают жить в поселке, пытаются заботиться о своем жилом фонде. Например, некоторые товарищества способны даже взять кредит и отремонтировать фасад и крышу. Старики регулярно и исправно платят по счетам и за отопление, поэтому перебоев с теплом в отопительный сезон в Сомпа нет.

Foto: Инфопресс

Большую часть разрушенных домов все-таки уже снесли, но еще остались несколько полуразрушенных хрущевок, также, не радует глаз находящееся на въезде в поселок полуразрушенное здание бывшей школы.

Foto: Инфопресс

Несмотря на это, в Сомпа неплохой жилой фонд, который при желании городских властей, вполне возможно было бы муниципализировать, проведя необходимые юридические мероприятия.

- Во многих домах достаточно заменить крышу и поставить окна. Сделать косметический ремонт — и въезжай, живи! Молодежь сюда поедет обязательно, что тут, до Йыхви — пять минут езды на машине, а сам поселок — замечательное место, чтобы жить и растить детей, не боясь отпускать их на улицу, — говорит Лилия Бирюк. Однако отвечающая за Сомпа Юлле Лепасаар говорит о том, что городу совершенно не нужны квартиры, находящиеся в Сомпа.

- У нас достаточно своих, которые никому не нужны. За год на аукцион было выставлено 52 муниципальные квартиры (большинство из них в Ярвеской части города), из которых продались только две. Что делать с остальными? У нас нет таких специалистов, которые приходят в управу и просят предоставить им муниципальную квартиру, спроса нет, — объясняет Лепасаар.

В Сомпа работают два магазина, общественная баня (кстати, очень неплохая, сюда приезжают и из окрестностей), автомастерская, салон красоты, дом культуры, в котором расположился дневной центр по уходу за маленькими детьми, вполне приличная библиотека, ведется прием семейного врача. Есть, правда, проблема: общественный транспорт ходит до Сомпа не очень удобно, иногда перерывы между маршрутами составляют два часа, последний автобус из Сомпа в сторону Йыхви идет в 20.45, наоборот — в 21.15. Добраться можно на такси, но, например, чтобы сделать это из Кохтла-Ярве, придется заплатить двойной тариф.

Лилия говорит, что городская власть считает поселок умирающим, это видно по отношению, но очень хочется достучаться до нее, доказав, что это не так:

- На самом деле, даже те старики, которые тут остались — очень крепкие. У них у всех огороды, они собираются в клубе, ежемесячно устраивают вечера. У нас шикарная библиотека, все, кто может читать, ходят за литературой. Летом Сомпа наполняется детскими и юношескими голосами. Молодежь тут устраивает футбольные турниры, что-то оборудуют для себя, жаль только, что помощи от города практически никакой, — сетует Лилия. А еще жители поселка сожалеют о парке, который из-за того, что каждое лето зарастал травой в полтора метра высотой, практически выгорел.

- Опять же, парк по договору должна была косить фирма OÜ 2WTEAM. Только они этого не делали, вот и результат. Летом мы боялись, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, как могли, защищали свои дома, выкашивая дорожки. В конечном итоге, парка мы практически лишились, — констатирует Лилия Бирюк.

Жителям Сомпа не особенно нравится порядок работ по реновации городского освещения. Лилия подчеркивает тот факт, что фонари заменены на том отрезке улицы, по которому люди толком не ходят. Помощник мэра Юлле Лепасаар говорит, что реновация освещения была выполнена согласно проекту, который оценивали специалисты, выбирая участки, на которых освещение находится в наихудшем состоянии.

- Мы каждый год понемножку что-то делаем в Сомпа. Придет время и для остальных фонарей, заменим и их, — обещает чиновник. Справедливости ради стоит отметить, что в этом году в Сомпа была построена неплохая детская площадка, радующая малышей.

Несмотря на это, по мнению жителей поселка, чиновники Кохтла-Ярве не сильно глубоко вникают в проблемы Сомпа. Лилия Бирюк рассказала, что несколько лет назад, еще когда вокруг ее дома ”красовались” полуразрушенные дома, она, как представитель товарищества, занимаясь организацией ремонта фасада, на торец дома задумала помесить графический рисунок.

- Когда я пришла в горуправу за согласованием, женщина-специалист, занимающаяся данным вопросом, с невозмутимым видом спросила: ”Как это решение впишется в общий вид вашего поселка”? Я не знала, плакать или смеяться и задала встречный вопрос о том, как давно она вообще была в Сомпа. Узнав, что давно, объяснила, что этот рисунок очень даже неплохо впишется, освежив внешний вид на контрасте с руинами, — с улыбкой рассказывает Лилия. После этого эскиз утвердили без дополнительных вопросов.

Отношение к поселку заметно и в мелочах, говорит Лилия. И вспоминает историю, когда два года назад перед Рождеством фонарные столбы на одной из центральных улиц Сомпа украсили гирляндами оригинальной формы. Украшения были такими нарядными и непривычными для жителей, что первое время в поселке только об этом и говорили.

- Наши старики так по-детски радовались, что улица стала нарядной! А весной украшения сняли, и вот уже два года они красуются на улице в Ярвеской части. Так обидно, что же, наши жители недостойны того, чтобы у нас тоже было красиво? — сокрушается Лилия.

Старейшина Юлле Лепасаар комментирует этот случай, списывая все на ошибку тех, кто монтировал украшения.

- Эти украшения изначально не предназначались для Сомпа, они были повешены туда по ошибке, — поясняет она. Лилия же указывает на то, что на улице Калеви, где сейчас висят эти украшения, фонарных столбов больше, и украшений на все не хватило. А в Сомпа все было как раз ровно по числу фонарей.

Кроме сокрушений о сгоревшем парке, жителей волнует и то, что от некогда зеленого поселка остались уродливые обрубки тополей.

- Понятно дело, что тополя — это проблема с летящим пухом, но можно же посадить какие-то другие деревья вместо этих обрубков, — рассуждает Лилия. Она уверена, что жители, которые очень активно участвуют в весенних субботниках, с радостью выйдут на посадку деревьев.

- Мы могли бы посадить, например, каштаны, если горуправа даст добро.

Лилия говорит, что интерес к жизни в поселке потихонечку пробуждается и у молодежи, приезжают целыми семьями люди, которым нравится, что ребенок может спать во дворе в коляске, и не нужно спускать ее с этажа высотного дома.

- У поселка есть перспективы. Нужно только, чтобы городская власть тоже это понимала. И чтобы больше интересовалась мнением жителей и их проблемами. А не просто приезжала в Янову ночь с факелом, чтобы традиционно зажечь костер. Этого мало для того, чтобы поселок и в самом деле не умер, — считает Лилия.

Впрочем, главный костяк Сомпа — это его люди, которые в последнее время активно общаются с городскими властями. С помощью разговоров, телефонных звонков, жалоб, предложений. Они надеются, что это поможет сдвинуть дело с мертвой точки, и проблемам Сомпа уделят большее внимание, чем было до этого.

Есть такой важный стратегический документ, который тщательно разрабатывается огромным числом специалистов и готовится в течение нескольких лет — программа развития самоуправления на несколько лет вперед. Т.е. по сути — направление, в котором необходимо работать на благо города или волости вне зависимости от того, сменятся ли политические настроения в обществе или останутся прежними. В программе развития не принято прописывать приоритетные направления для отдельных частей города, она разрабатывается для самоуправления в целом. Поэтому отдельной программы развития для Сомпа просто не существует. Но для Кохтла-Ярве в целом в документе приоритетом определено следующее: ”Главным вызовом в развитии Кохтла-Ярве уменьшение оттока населения и торможение процесса старения населения. Для этого необходимо создание в городе высокооплачиваемых рабочих мест и сформировать жилую среду таким образом, чтобы город стал конкурентоспособной альтернативой другим самоуправлениям”.