Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке

"Гражданство было выдано по ошибке. Следовательно, вы не являетесь гражданином Эстонии", — такое объяснение от Департамента полиции и погранохраны получил 53-летний инвалид из Кохтла-Ярве Игорь Егоров, когда власти отказались продлевать действие его "синего паспорта". На тот момент Егоров считался гражданином Эстонии почти 20 лет, пишет Вечерка.
В августе 2017 года Игорь пришел в полицейское отделение Йыхви, чтобы поменять паспорт и ИД-карту, срок действия которых истек. Гражданство ЭР Егоров получил в 1998 году на основании закона, действовавшего до 1995 года, согласно которому гражданами страны могли стать те, кто вырос в детском доме.
Родился Игорь в Эстонии, ни мама, ни папа не являлись гражданами страны. В 1975 году, когда мальчику было 10 лет, его родителей лишили родительских прав. На тот момент он уже три года жил и учился в школе-интернате имени Е. Никонова в Кохтла-Ярве. По какой-то причине Игоря не стали переводить в детский дом, несмотря на то, что мальчик юридически лишился родителей и еще целый год жил в той же школе-интернате, до 1976 года. На основе этой школы-интерната в 1987 году был создан детский дом Кохтла-Ярве.