Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке

По-видимому, это и стало причиной получения Егоровым эстонского гражданства: спустя 11 лет, в 1998 году Игорь пришел подавать ходайство на гражданство и предоставил выданную ему в детском доме Кохтла-Ярве справку о проживании, и чиновники удовлетворили его прошение, упустив из виду, что в период, когда Игорь жил там, учреждение детским домом еще не называлось.

Прошло почти 20 лет, в течение которых Игорь не раз приходил менять паспорт, однако только в 2017 году чиновники полиции попросили его вновь предоставить все документы — справку о проживании в детдоме и решение суда о лишении его родителей прав на опеку. Егоров собрал все документы, предоставил и 2 марта 2018 года получил уведомление, содержание которого можно кратко пересказать, выделив следующий абзац: "Так как ваше (Игоря Егорова) взросление в детдоме Эстонии не нашло подтверждения, […] при ходатайстве о паспорте гражданина в 1998 году вас определили гражданином Эстонии по ошибке. Другим путем вы эстонское гражданство не получали, следовательно вы не являетесь гражданином Эстонии".

Вместе с юристом Андреем Вестериненом из правового бюро Vesterinen Partnerid, Егоров подал опровержение на решение полиции.

По словам Вестеринена, Игорь Егоров не может отвечать за ошибку чиновника. 21 мая Департамент полиции и погранохраны прислал свое решение на опровержение Егорова: опровержение не удовлетворять. Полиция соглашается, что человек не может отвечать за совершенные чиновниками ошибки, однако тот факт, что Игорь был лишен родительской опеки, роли не играет.

В законе о гражданстве ЭР существует 32-я статья, рассматривающая предоставление гражданства лицу, ошибочно определенному гражданином Эстонии. Однако согласно той же статье, правительственное учреждение может не признать гражданином Эстонии человека, признанного таковым по ошибке, если он совершил преступление, за которое был наказан лишением свободы на срок более одного года, и судимость которого не погашена, либо который был неоднократно наказан в уголовном порядке за умышленные преступления.

В своем решении Департамент полиции и погранохраны пояснил: у них нет основания полагать, что Игорь ведет законопослушный образ жизни.

"Я чувствую злось и обиду. Я 20 лет был гражданином, я родился здесь".

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