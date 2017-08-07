Жителя Эстонии арестовали в России за неуплату налогов

В Ивангороде на пограничном пункте задержали 54-летнего жителя Эстонии за неуплату налогов в России.
5 августа на автомобильном пункте пропуска в Ивангороде российские пограничники задержали 54-летнего русского жителя Эстонии, но проживавшего в Москве, передает rus.err.ee со ссылкой на 47news. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за неуплату налогов в особо крупном размере.
Так совпало, что в этот день у мужчины был день рождения, а в розыск его объявили два года назад 4 августа. Родился должник в Ленинграде.
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