28.12.2018, 19:40

Жительница Силламяэ: не бывает жестоких детей, бывают слишком занятые взрослые

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rus.delfi.ee
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Vägivald
VägivaldFoto: Anni Õnneleid

Я часто слышу от окружающих, что дети стали очень жестокими. Всё чаще мелькают сообщения о жестоком избиении подростков сверстниками, о том, что ребёнок стал изгоем в классе и его донимают одноклассники, — пишет в издании ”Силламяэский вестник” жительница города Юлия Никонова.

Ну а если ребёнок с особенными потребностями или не такой, как все, то это и вовсе катастрофа. По этому поводу у меня возникает резонный вопрос: с какого момента это началось? Ведь раньше, допустим, в царской России, не издевались над больными, убогими, не обижали юродивых — это считалось большим грехом, — говорится в опубликованном газетой мнении жительницы Силламяэ.

Может быть, говоря о непотребном поведении детей, надо и на себя обратить внимание? По моему мнению, в жестоком взрослом обществе не могут расти добрые, отзывчивые дети.

Быть может, надо нам, взрослым, остановиться и отвлечься от бешеного ритма зарабатывания денег, оглянуться на своих детей. И всего-то надо хотя бы на тридцать минут забрать у ребёнка мобильный телефон из рук, просто сесть рядом с ним и поговорить или же почитать вместе книгу, а может, сходить погулять в лес.

Но нам, взрослым, вечно некогда, мы приходим с работы уставшими, а ведь ещё надо приготовить ужин, написать отчёт, сбегать на фитнес. Тут уж не до разговоров по душам, не до чтения добрых книг и, конечно, не до прогулок по сказочному осеннему лесу. Самый простой вариант — дать пятилетнему малышу телефон или планшет в руки, пускай сам себя развлекает, у нас же куча дел!

А ведь этот малыш нуждается в доброте, любви, ласке, в элементарном общении. Вот так и растёт ребёнок на видео из интернета и крайне редко видит ролики про добро, скорее, наоборот. Так он взрослеет, обучаясь далеко не на положительных примерах.

Я свято верю, что дети, как губка, впитывают в себя как плохое, так и хорошее. И ещё: не бывает жестоких детей, бывают слишком занятые взрослые.

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