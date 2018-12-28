Жительница Силламяэ: не бывает жестоких детей, бывают слишком занятые взрослые

Ну а если ребёнок с особенными потребностями или не такой, как все, то это и вовсе катастрофа. По этому поводу у меня возникает резонный вопрос: с какого момента это началось? Ведь раньше, допустим, в царской России, не издевались над больными, убогими, не обижали юродивых — это считалось большим грехом, — говорится в опубликованном газетой мнении жительницы Силламяэ.

Может быть, говоря о непотребном поведении детей, надо и на себя обратить внимание? По моему мнению, в жестоком взрослом обществе не могут расти добрые, отзывчивые дети.

Быть может, надо нам, взрослым, остановиться и отвлечься от бешеного ритма зарабатывания денег, оглянуться на своих детей. И всего-то надо хотя бы на тридцать минут забрать у ребёнка мобильный телефон из рук, просто сесть рядом с ним и поговорить или же почитать вместе книгу, а может, сходить погулять в лес.

Но нам, взрослым, вечно некогда, мы приходим с работы уставшими, а ведь ещё надо приготовить ужин, написать отчёт, сбегать на фитнес. Тут уж не до разговоров по душам, не до чтения добрых книг и, конечно, не до прогулок по сказочному осеннему лесу. Самый простой вариант — дать пятилетнему малышу телефон или планшет в руки, пускай сам себя развлекает, у нас же куча дел!