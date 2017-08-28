Жители Кохтла-Ярве обеспокоены: в построенных на месте старых шахт домах образовались трещины

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко в отправленном государству письме выражает беспокойство — построенные на месте выработок дома трескаются, боятся проседания.

Проблема наиболее острая в Южном микрорайоне Ярвеской части города. Тамошние пятиэтажные многоквартирные дома построены в 70-х. Дома на улицах Оутокумпу, Синивооре и Катсе были построены блоками, и на фундаменты были установлены реперы, чтобы в дальнейшем можно было следить за проседанием грунта. Соответствующие осмотры проводились до 1992 года государственным геодезическим бюро (прежнее название ЭстГИИЗ), но позднее это больше не делалось.

"Жители Южного микрорайона беспокоятся за будущее строений и их безопасность, а также падение стоимости. В домах образовались значительные трещины", — пишет Янченко.

Хотя при проектировании и строительстве учитывали, что строят на месте шахты, в домах все-таки образовались трещины. Вдобавок в последние годы на полях района происходило проседание грунта.

"Добычей сланца занимается Eesti Energia AS, плату за полезные ископаемые получают самоуправления, на территории которых находятся шахты, но страдают расположенные рядом заброшенные территории, где добычи сланца больше не происходит", — сетует мэр.

В течение последних десятков лет на уровне города Кохтла-Ярве и государства не проводилось соответствующих исследований (то есть осмотров или мониторингов) этих территорий и никто не занимается наблюдением за проседанием.