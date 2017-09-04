Жители Кохтла-Ярве недовольны: в этом году полиция детей в школу не провожала?

В отличие от прошлых лет, ни 1 сентября, ни в понедельник — первый учебный день, возле школ Кохтла-Ярве и на оживленных перекрестках не было видно полицейских или их помощников, которые прежде следили за соблюдением ПДД и помогали школьникам правильно вести себя на переходах.

Вице-мэр по вопросам образования Нина Алексеева подтвердила порталу Delfi, что 1 сентября она также не видела полицейских.

Утром 4 сентября, не увидев сотрудников полиции или их помощников на переходах у площади Вирула, на перекрестке улиц Калеви и Ярвекюла, а также возле школ, репортер решил поинтересоваться, что изменилось у полиции в начале учебного года?

”Полицейские были, только в этом году мы работали не пешком, а на полицейских машинах, чтобы тех, кто нарушает, реально привлекать к ответственности. Также было усилено патрулирование”, — ответила сотрудник молодежной полиции Идаской префектуры Светлана Сафронова.

В Кохтла-Ярве на Кеск аллее у пешеходного перехода вместо полицейского люди видели портреты кандидатов в депутаты на местных выборах. Может быть, полицию заменили 1 сентября ими?

”Нет, все, как обычно, только в этом году работали на машинах”, — ответила Сафронова.

И, действительно, 1 сентября на опасном перекресте улиц Калеви и Олеви возле магазина ”Grossi” была замечена полицейская машина. Но 4 сентября, ни перед началом уроков, ни после них, патрулей не было.

А не мешало бы. Когда дети, а то и мама с мальчиком переходят дорогу, разговаривая по телефону, это круто! Или маленькие пешеходы идут рядом с ”зеброй”, а некоторые водители и на зебре не пропускают пешеходов, но никто им не делает замечания, тоже особенность начала нынешнего учебного года в Кохтла-Ярве.

Папы, мамы, бабушки и дедушки, отводившие и отвозившие своих детей в школы в пятницу и понедельник, говорили, что видели полицию только в Йыхви. В Кохтла-Ярве же стражей порядка они не заметили.