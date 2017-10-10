Жителей Нарвы призывают пройти тест на ВИЧ и вирусный гепатит

Новая социальная кампания ”Нарва, тестируйся!” ставит своей целью побудить жителей Нарвы и Северо-Востока Эстонии пройти тест на ВИЧ и гепатит С и узнать свой статус.

По предварительным оценкам в Эстонии живет около 2 000 человек, которые не знают о своем ВИЧ-положительном статусе. Организатором кампании является клиника ”Линда”.

”В этом году наша кампания социальной рекламы будет проходить в Нарве и Ида-Вирумаа, призывая людей протестироваться. Многие люди все еще боятся проходить тест на ВИЧ и гепатит, хотя в наши дни тестирование проводится очень быстро — сам тест на ВИЧ займет не более 1 минуты вне зависимости от того, находится человек у нас в клинике или на выездном мероприятии по тестированию, так что результат будет известен сразу же. Тест проводится абсолютно бесплатно и конфиденциально, — сказал Игорь Пшенов, менеджер по внутреннему контролю клиники ”Линда”. — Это наш вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Эстонии”.

ВИЧ остается темой первостепенной важности в круге вопросов общественного здоровья в Эстонии. Согласно исследованию Института развития здоровья, большинство случаев ВИЧ в Эстонии зафиксированы в Таллинне и в северо-восточной Эстонии. Цель кампании — повысить осведомленность жителей Нарвы и Ида-Вирумаа о своем ВИЧ-статусе. Рекламу можно увидеть на остановках общественного транспорта, в торговых центрах и других общественных местах Нарвы. Кроме того, кампания будет поддержана рекламой в печатных СМИ, а также в интернете — в социальных сетях и на сайтах для знакомств.

Эта инициатива реализуется клиникой совместно с Европейским бюро фонда AHF. В Европе AHF в сотрудничестве с правительственными и неправительственными организациями обеспечивает уход и лечение для более чем 50 000 человек, живущих с ВИЧ, включая 260 пациентов в Нарве.

”Европейское бюро фонда AHF предоставляет услуги по экспресс-тестированию на ВИЧ в рамках сообществ по всей Европе, чтобы поддерживать и продвигать идею доступности тестирования на ВИЧ для населения, затронутого ВИЧ, — отмечает Марианна Фотиаду, менеджер европейских программ фонда AHF. — Очень важно, чтобы жители Нарвы знали свой ВИЧ-статус. На сегодняшний день благодаря своевременным лечению и уходу человек может прожить долгую и счастливую жизнь. Женщины, живущие с ВИЧ, могут родить здоровых детей, а люди могут заботиться о своих любимых. Очень важно информировать людей об этом, особенно в Ида-Вирумаа, поскольку там все еще есть место для страха и дефицит соответствующей информации”.

Быстро, бесплатно и конфиденциально сделать тест на ВИЧ и гепатит можно в клинике ”Линда”, а также в ходе регулярных выездных мероприятий по тестированию в городе Нарва, которые осуществляет команда клиники. За 9 месяцев 2017 года клиника ”Линда” протестировала более 3600 человек и обнаружила более 50% новых случаев ВИЧ в Нарве. Почти 70% людей, прошедших тест, узнали о своем ВИЧ-статусе впервые.