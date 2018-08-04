Жителей и гостей Нарвы приглашают на "День реки"

Нарвитяне и гости города приглашаются 19 августа на праздник ”День реки Нарва”, который пройдёт на Липовой ямке с 12:00 до 15:00., говорится в пресс-релизе.

Специально для зрителей организаторы подготовили концертную программу, в гостях морская школа ”Морской друг”, Детская парусная школа Нарва-Йыэсуу, добровольные спасатели из Нарва-Йыэсуу проведут интересный мастер-класс ”спасение на воде”. Во время праздника будет работать рыбная ярмарка, где можно будет угоститься вкуснейшей ухой.

В этот день состоится розыгрыш лотереи, где главный приз — поход на яхте ”Диана” по реке Нарова, а также аттракционы, велопрокат -50%, игры и многое другое.