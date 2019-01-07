Житель Вока: неужели для того, чтобы у обрыва поставили ограждение и таблички, должен был погибнуть ребенок?

В субботу во второй половине дня проживающая в деревне Вока в Ида-Вирумаа молодая женщина вместе со своей 7-летней дочерью и еще одним взрослым гуляла у берегового обрыва, с которого, к сожалению, ребенок сорвался и разбился насмерть.
”Да, здесь нет ни одного ограждения или предупреждающей таблички, хотя, конечно, весь берег ограничить и не получиться”, — передает Õhtuleht слова одного местного жителя.
”Неужели, действительно, для того, чтобы там поставили ограждения и таблички, должен был погибнуть ребенок?” — задается вопросом другой. Он отмечает, что мать ребенка много лет не жила в родном Вока и вернулась сюда только минувшим летом.