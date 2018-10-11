Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

"Схема мошенничества очень похожа на случай, который произошел этой весной в Таллинне, когда пожилая женщина лишилась большой суммы денег после "благословления" воды. Позавчера в Кохтла-Ярве к пенсионерке у магазина подошла незнакомая женщина, завела разговор и начала рассказывать пенсионерке о том, что на пенсионерке лежит порча и она может вылечить пожилую женщину. Сначала пенсионерка сомневалась, но через какое-то время к ним подошла другая женщина, которая похвалила предлагающую свои услуги женщину и рассказала, что "целительницу" ей посоветовали коллеги", — рассказала ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп.

Женщины проникли к пенсионерке в доверие, они пошли вместе домой, где провели какие-то манипуляции с банкой воды и попросили собрать наличные деньги в тряпку. После того, как женщины ушли, в тряпке оказались бумажные салфетки.

Согласно описанию, одна из женщин была 35-40 лет с темными волосами, рост примерно 160 см, на ней было пальто до колена сиреневого цвета, шарф сиреневого цвета. На руках „французский” маникюр с цветочным узором. Вторая женщина может быть старше 45 лет, более плотного телосложения, у нее светлые волосы, на ней была голубая куртка и темные брюки.

”Случаи такого мошенничества можно предупредить, надо поговорить со своими пожилыми родственниками. Следует рассказать им о схемах мошенничества и убедиться в том, что они знают, как себя вести в случаях, если к ним пытаются втереться в доверие незнакомые люди, предлагают вылечить болезни чудодейственными способами и предлагают благословить деньги, для чего их надо собрать или показать. Ни в коем случае нельзя приглашать таких людей к себе домой”, — добавила Мюрсеп. ”Наличные деньги, особенно в крупных размерах, следует хранить в банке. Если вам предлагают что-то назойливо, не оставляют вас в покое, это является нарушением общественного порядка. В такой ситуации позвоните в полицию на номер 112”.

Всех, у кого есть информация о личностях этих женщин, знают их местонахождение, либо имеют к ним претензии, просим связаться с полицейскими Идаской префектуры по номеру 53324883 или написать на э-почту tarmo.kytt@politsei.ee.