11.10.2018, 13:20

Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Metanooli radadel - Tali
Metanooli radadel - TaliFoto: Taavi Arus

Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег.

Днем 6 октября у магазина по ул. Креэнхольми в Нарве к 85-летней женщине подошли две незнакомки и завели с ней разговор на русском языке, задав вопрос о том, где расположена аптека. Они разговорились с пожилой женщиной и помогли донести ей сумки до дома. Дома пожилой женщине сказали, что ей надо побрызгать водой дверь и положить в платок деньги. После того, как незнакомки ушли, пенсионерка обнаружила, что пропало почти 4000 евро.

Во вторник, 9 октября, в Кохтла-Ярве на улице Оутокумпу говорящая по-русски женщина 35-40 лет также задала 77-летней пенсионерке вопрос об аптеке, завела разговор о здоровье и предложила возможность благословить обычную воду, после чего вода должна была обрести различные чудодейственные свойства и помочь от болезней. После совершения действий на квартире у пенсионерки, женщина обнаружила пропажу денег, ущерб составил 1850 евро.

"Схема мошенничества очень похожа на случай, который произошел этой весной в Таллинне, когда пожилая женщина лишилась большой суммы денег после "благословления" воды. Позавчера в Кохтла-Ярве к пенсионерке у магазина подошла незнакомая женщина, завела разговор и начала рассказывать пенсионерке о том, что на пенсионерке лежит порча и она может вылечить пожилую женщину. Сначала пенсионерка сомневалась, но через какое-то время к ним подошла другая женщина, которая похвалила предлагающую свои услуги женщину и рассказала, что "целительницу" ей посоветовали коллеги", — рассказала ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп.

Женщины проникли к пенсионерке в доверие, они пошли вместе домой, где провели какие-то манипуляции с банкой воды и попросили собрать наличные деньги в тряпку. После того, как женщины ушли, в тряпке оказались бумажные салфетки.

Согласно описанию, одна из женщин была 35-40 лет с темными волосами, рост примерно 160 см, на ней было пальто до колена сиреневого цвета, шарф сиреневого цвета. На руках „французский” маникюр с цветочным узором. Вторая женщина может быть старше 45 лет, более плотного телосложения, у нее светлые волосы, на ней была голубая куртка и темные брюки.

”Случаи такого мошенничества можно предупредить, надо поговорить со своими пожилыми родственниками. Следует рассказать им о схемах мошенничества и убедиться в том, что они знают, как себя вести в случаях, если к ним пытаются втереться в доверие незнакомые люди, предлагают вылечить болезни чудодейственными способами и предлагают благословить деньги, для чего их надо собрать или показать. Ни в коем случае нельзя приглашать таких людей к себе домой”, — добавила Мюрсеп. ”Наличные деньги, особенно в крупных размерах, следует хранить в банке. Если вам предлагают что-то назойливо, не оставляют вас в покое, это является нарушением общественного порядка. В такой ситуации позвоните в полицию на номер 112”.

Всех, у кого есть информация о личностях этих женщин, знают их местонахождение, либо имеют к ним претензии, просим связаться с полицейскими Идаской префектуры по номеру 53324883 или написать на э-почту tarmo.kytt@politsei.ee.

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