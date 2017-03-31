Жертвам семейного насилия: не оставайтесь один на один со своей бедой!

В последнее время много говорится о таком виде преступления как насилие в семье. И это правильно, ведь многие из нас до сих пор считают, что семейные разборки, скандалы — это личное дело самой семьи. На самом деле о фактах насилия ни в коем случае нельзя молчать, даже если произошел единичный случай — о нем необходимо сообщить если не в правоохранительные органы, то ближайшим родственникам или близким друзьям.

Как показывает статистика, число случаев семейного насилия в нашем обществе с годами не становится меньше, скорее наоборот — растет. Если говорить об Ида-Вирумаа, то в 2015 году было зарегистрировано 286 преступлений, связанных с насилием в семье, в 2016 году — уже 363 преступления. За два с половиной месяца 2017 года было начато по семейному насилию 80 уголовных дел. В Йыхвиском регионе вынесено восемь обвинительных приговоров, 10 уголовных дел были прекращены в рамках примирительного производства.

По словам помощника прокурора Вируской Окружной прокуратуры Натальи Фирсовой, занимающейся, в том числе, делами, связанными с семейным насилием, приведенные выше цифры зарегистрированных преступлений не отражают истинного масштаба проблемы.

"Рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с семейным насилием, скорее всего говорит о том, что жертвы преступлений стали более смелыми и решительными, и чаще обращаются в соответствующие инстанции", — поясняет Н. Фирсова. "Возможно, это связано с лучшей информированностью населения о той помощи, которую жертвы могут получить в случае применения к ним насильственных действий. Люди уверены в том, что им помогут. Иначе они ни в какие инстанции и обращаться не будут".

Семейное насилие — понятие широкое: это не только конфликты между мужем и женой, братьями и сестрами, это также случаи насилия взрослых детей в отношении своих престарелых родителей, насилие родителей по отношению к своим детям.

Foto: Aleksandr Komšin, Infopress

Давайте поговорим о той помощи, которую могут получить сегодня жертвы насилия.

Жертвы насилия, а это, в основном, женщины, могут обращаться за помощью как в полицию, прокуратуру, так и в опорные центры поддержки, которые есть в каждом уезде. Туда можно обращаться в любое время суток за получением временного убежища, поскольку не всегда жертве безопасно оставаться в одном помещении с насильником. Если говорить конкретно о нашем регионе, то за помощью можно обращаться в Ида-Вирумааский женский опорный центр-приют, позвонив по тел. 53332627. Есть также сайт — naistetugikeskus.eu, где можно найти дополнительную информацию о центре и о том, какие услуги он оказывает. Данный центр работает в сотрудничестве с местными самоуправлениями, в которых есть свои специалисты, занимающиеся проблемами так называемых сложных семей, где, помимо женщин, насилие может применяться и в отношении детей — если не физическое, то психологическое точно.

Кроме того, действенную помощь жертвам насилия оказывают работники организации Ohvriabi, которая работает при Департаменте социального страхования. Отделения этой организации действуют в Раквере, Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви. Их точные адреса можно найти на домашней странице вышеуказанного департамента.

Больше 80 процентов жертв семейного насилия составляют женщины, а оставшаяся часть приходятся на детей, родителей и мужчин. Случаи насилия в отношении последних регистрируются крайне редко, потому что мужчины, как правило, не обращаются за помощью и не афишируют совершенное по отношению к ним насилие.

Много ли дел, касающихся семейного насилия, рассматривается Вируской прокуратурой?

Успех уголовного дела зависит от того, насколько жертва готова идти до конца в намерениях покончить с насилием в своей семье. Сообщение о насилии не всегда поступает от самой жертвы, нередки случаи, когда о фактах насилия сообщают родственники, соседи, либо информация поступает от работников лечебного учреждения, куда жертва попадает с телесными повреждениями. Бывают случаи, когда в семье, например, женщина, зная, что муж придет пьяным и скандал неизбежен, оставляет ребенка в другой комнате с телефоном в руках, чтобы тот мог быстро позвонить в полицию. Это может помочь предупредить физическое насилие, хотя и не всегда — все зависит от самой ситуации и развития конфликта.

Хочу сказать, что уголовное дело начинается сразу же после допроса потерпевшего. Но бывают случаи, когда жертва на следующий день или через пару дней приходит в полицию и просит забрать заявление. И такие случаи происходят часто. Однако просто так забрать заявление жертва уже не может, поскольку событие имело место быть и уголовное дело начато.

Судебное наказание — это ведь не единственная мера наказания для семейного тирана?

Если обе стороны конфликта все-таки желают сохранить отношения, тогда проблему можно решить с помощью примирительного производства, которое можно применять в рамках уголовного дела. Примирители — это те же работники организации Ohvriabi. Они в сотрудничестве с прокуратурой общаются с обеими сторонами, чтобы выяснить, насколько серьезны были насильственные действия, их систематичность. Ведь многие женщины боятся, что если они засудят своего мужа, то в ответ могут получить еще более жесткое насилие. Все это мы выясняем в ходе примирительного производства.

Иногда на примирение идут пары, которые уже расстались, но ради детей хотят сохранить отношения. Одним из условий примирения является неприменение физического или психического насилия. Также многие женщины, у которых есть дети, выставляют условие для отдельно живущих отцов — не появляться при встрече с ребенком в нетрезвом виде.

В течение шести месяцев примиритель следит за тем, как исполняются все условия примирительного производства. Если есть какие-то нарушения, то примирение может закончиться уголовным делом. Из отчетов, которые представляют примирители, видно, насколько эффективна была их работа и работа прокуратуры в данном процессе. Насколько правильным было решение не заводить уголовное дело, а примирить конфликтующие стороны.

Что касается насилия родителей по отношению к детям, то есть когда один из родителей применяет в процессе воспитания слишком жесткие меры к своему ребенку, например, физическое наказание, то в этом случае применяется так называемая семейная терапия.

Расскажите о возможности применения запрета на приближение.

Запрет на приближение применяется с согласия потерпевшей стороны, если существует угроза частной жизни и другим личным правам, например, если человек подвергается угрозам и домогательствам и боится тирана. Запрет на приближение является одним из способов прекратить насилие до того, как будет вынесено решение по делу. Этот запрет вводится с согласия потерпевшего лица по ходатайству прокурора и на основании постановления суда. В этом запрете можно, например, установить точное расстояние, на которое нельзя приближаться к жертве лицу, подозреваемому в преступлении, иные запреты — общение по телефону, в социальных сетях и так далее. Эта мера применяется не так часто, особенно в отношении тех пар, которые остаются жить вместе. Но при нарушении запрета на приближение в отношении подозреваемого/обвиняемого может быть применена более строгая мера пресечения.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что самыми проблемными вашими клиентами являются семьи, где злоупотребляют алкоголем.

К сожалению, это так. Когда в семье употребление алкоголя становится нормой, то это беда как для самой семьи, так и для окружающих людей. Особенно печально, если в таких семьях растут дети. И, действительно, работать с такими семьями тяжело. Бывают случаи, когда соседи, слыша как за стенкой сильно ругаются или даже дерутся, вызывают полицию, а в итоге — жертва насилия отказывается сотрудничать с правоохранительными органами и привлекать своего мужа (сожителя) к ответственности. Полиция уезжает, а они продолжают пить, скандалить.

Или бывают случаи, когда дело доходит до суда, но жертва уже во время судебного заседания сообщает о том, что они помирились. В таком случае дело вновь возвращается ко мне. Хорошо, если в этой семье прекращается насилие, но ведь не исключено, что через какое-то время эта же семья вновь всплывает в криминальной сводке.

Случаи насилия встречаются и во вполне благополучных семьях?

Верно. И очень часто семейные тираны не признают своей вины, они всячески пытаются обвинить жертву во всех бедах. Люди, совершающие психологическое насилие, как правило, имеют высшее образование. Они применяют более изощренные способы насилия в отношении своей жертвы.

Вообще, семья — это труд. И подобного рода проблемы возникают в тех семьях, где не хотят прилагать усилия для создания в семье благоприятной атмосферы. Проще ведь стукнуть по столу кулаком, наорать на своего спутника или дать подзатыльник ребенку. Физическое насилие — это проявление слабости человека, когда нет желания найти выход из сложившейся ситуации, решить проблему более цивилизованным способом. Применение насилия не ведет к решению конфликта, а скорее усугубляет его.