Железнодорожный вокзал в Нарве: ждем разрешения на использование

Руководитель ”Ванта”, однако же, не скрывает опасений: хотели поближе к историческому виду здания, но неизвестно, как поведет себя дерево при нашем перепаде температур. А как поведут себя пассажиры, коротающие на вокзале время, или случайные его посетители — уже вместе попробовали порассуждать мы? Очевидно, наши строители все же оптимисты: в зале ожидания после реконструкции появился деревянный поезд — для развлечения детей, а не для вандалов, конечно. Камерами наблюдения помещения все же снабдили, но ”хочется, чтобы люди берегли порядок не из боязни, а от души”.

Раньше — только билетная касса

Малый зал ожидания интересен тем, что здесь ”исторические” монолитные мозаичные полы: сам вокзал к моменту реновации обветшал невероятно, а вот полы до сих пор как новенькие. В большом зале строителям пришлось выполнить часть пола по такой же технологии, но, доволен Юрий Барков, все получилось.

В правом крыле, как уже упоминалось, будет еще одна зона ожидания, в большей степени для пассажиров автостанции, которой пока еще нет. Именно здесь отведено место для предприятий сервиса, например, R-киосков, фирмы Cargobus, а также различных служебных помещений. Отстроены санузлы, чего до сих пор на вокзале не было, а также помещения по спецтребованию — для пассажиров, которые по каким-то причинам будут сняты с поезда. Появилась автоматическая камера хранения. Сделан отдельный выход под будущий навес автовокзала и для фирмы Cargobus, оборудован пандус для инвалидов, в том числе и колясочников.

Руководитель фирмы-подрядчика предполагает, хотя и с неполной уверенностью, что на вокзале будут работать кассы — автобусная, по крайней мере, точно.

А приветы из прошлого?

С какими неожиданностями столкнулись строители — не могли мы не спросить у Юрия Баркова. Ведь здание не реконструировалось практически с момента его постройки, то есть с 1953-го года.

- Хотя я отработал на стройке порядка 40 лет, впервые увидел такие балки перекрытий — 2 сваренных между собой рельса, что, в принципе, объяснимо: прокатного металла в то время не было, зато рельсы на железнодорожном вокзале всегда найдутся… — поделился с нами руководитель ”Ванта”.

А вот земляные работы сюрпризов не принесли: был обнаружен лишь ржавый немецкий штык, музейной ценности не представляющий.

Как пояснил нашей газете директор Департамента экономики и развития Нарвы Георгий Игнатов, официальное открытие железнодорожного вокзала в Нарве состоится после получения AS Vant разрешения на эксплуатацию. Что, вероятнее всего, произойдет в середине января этого года.