Железнодорожный вокзал в Нарве: ждем разрешения на использование
В конце декабря закончилась реконструкция Нарвского вокзала, длившаяся около 8 месяцев, пишет "Виру Проспект".
В конце декабря закончилась реконструкция Нарвского вокзала, длившаяся около 8 месяцев, пишет "Виру Проспект".
Но его торжественного открытия в 2018 году мы так и не дождались. А потому наведались на вокзал, чтобы выяснить: какова же готовность объекта к уже полноценной деятельности и какие изменения здесь произошли благодаря реконструкции?
Информацию, что называется, получаем из первых рук: на наши вопросы отвечает руководитель фирмы-подрядчика Vant AS Юрий Барков. А импровизированную экскурсию ему помогает провести руководитель объекта Валерий Кудрявцев.
В задачи проекта, как выясняется, входили прежде всего реконструкция малого зала ожидания и правого (от главного входа) крыла здания, где находится большой зал.
В левом крыле, которое занято пограничной и таможенной службами, строители лишь заменили оконные блоки и двери, облагородили откосы. Значит ли это, что первые минуты пребывания в Нарве для заграничных пассажиров ”смажут впечатление” от обновленного вокзала?
- Нет, — считает Юрий Барков. — В этом крыле ремонт был проведен несколько раньше, там все довольно неплохо.
В объем работ по проекту входила также реновация фасада. Сегодня он радует своей опрятностью и, несмотря на спокойную цветовую гамму, выглядит нарядным. Возможно, эту ноту вносят в его облик оконные рамы и двери — для них выбрали красно-бордовый цвет. Кстати, вся ”столярка” здесь деревянная: это дороже, зато экологичней и солидней. Открываются и закрываются двери автоматически.
Руководитель ”Ванта”, однако же, не скрывает опасений: хотели поближе к историческому виду здания, но неизвестно, как поведет себя дерево при нашем перепаде температур. А как поведут себя пассажиры, коротающие на вокзале время, или случайные его посетители — уже вместе попробовали порассуждать мы? Очевидно, наши строители все же оптимисты: в зале ожидания после реконструкции появился деревянный поезд — для развлечения детей, а не для вандалов, конечно. Камерами наблюдения помещения все же снабдили, но ”хочется, чтобы люди берегли порядок не из боязни, а от души”.
Малый зал ожидания интересен тем, что здесь ”исторические” монолитные мозаичные полы: сам вокзал к моменту реновации обветшал невероятно, а вот полы до сих пор как новенькие. В большом зале строителям пришлось выполнить часть пола по такой же технологии, но, доволен Юрий Барков, все получилось.
В правом крыле, как уже упоминалось, будет еще одна зона ожидания, в большей степени для пассажиров автостанции, которой пока еще нет. Именно здесь отведено место для предприятий сервиса, например, R-киосков, фирмы Cargobus, а также различных служебных помещений. Отстроены санузлы, чего до сих пор на вокзале не было, а также помещения по спецтребованию — для пассажиров, которые по каким-то причинам будут сняты с поезда. Появилась автоматическая камера хранения. Сделан отдельный выход под будущий навес автовокзала и для фирмы Cargobus, оборудован пандус для инвалидов, в том числе и колясочников.
Руководитель фирмы-подрядчика предполагает, хотя и с неполной уверенностью, что на вокзале будут работать кассы — автобусная, по крайней мере, точно.
С какими неожиданностями столкнулись строители — не могли мы не спросить у Юрия Баркова. Ведь здание не реконструировалось практически с момента его постройки, то есть с 1953-го года.
- Хотя я отработал на стройке порядка 40 лет, впервые увидел такие балки перекрытий — 2 сваренных между собой рельса, что, в принципе, объяснимо: прокатного металла в то время не было, зато рельсы на железнодорожном вокзале всегда найдутся… — поделился с нами руководитель ”Ванта”.
А вот земляные работы сюрпризов не принесли: был обнаружен лишь ржавый немецкий штык, музейной ценности не представляющий.
Как пояснил нашей газете директор Департамента экономики и развития Нарвы Георгий Игнатов, официальное открытие железнодорожного вокзала в Нарве состоится после получения AS Vant разрешения на эксплуатацию. Что, вероятнее всего, произойдет в середине января этого года.
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