Жаждущая единовластия в Нарве Центристская партия внутренне расколота

Центристская партия хочет единовластия в Нарве, но сама внутренне раскалывается надвое: с одной стороны Михаил Стальнухин, который стоит на сохранении гимназий и обучения на русском языке, с другой стороны — его однопартийцы, передает rus.err.ee.

Победа на выборах центристов не сплотила, скорее, вызвала раскол. Михаил Стальнухин заявил в интервью газете Põhjarannik, что не войдет во фракцию центристов в горсобрании, если в вопросе нарвских гимназий не будет взят курс на их сохранении и возможности обучения на русском языке в гимназических классах.

"Под чутким руководством главы местного округа центристов Яны Тоом нарвские центристы отказываются от всех городских гимназий и собираются с 2021 года оставить только одну государственную гимназию. Найдутся ли люди, которые меня поддерживают, я в данный момент не знаю", — сказал он в интервью службе новостей "Радио 4".

Заместитель председателя Нарвского отделения центристов Андрус Тамм сказал, что знает о происходящем ровно столько, сколько было написано в газете. Он отметил, что в Нарве действует договоренность с Министерством образования и науки о строительстве госгимназии.

Если правительство согласно сделать исключение для какой-то гимназии, то тогда, по словам Тамма, возможность обучения на русском языке сохранится.