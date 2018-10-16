Жалобы оппозиционеров из Нарвы и Силламяэ Госсуд рассмотрит в ноябре

Жалобы будут рассмотрены 6 ноября в порядке письменного производства.

"Принятие Государственным судом в производство моей жалобы не означает того, что решение по ней будет в мою пользу. Но в любом случае, это позитивный знак", — комментировал ранее Антс Кутти корреспонденту портала rus.err.ee.

Суды двух первых инстанций жалобы Антса Кутти и Гульнары Сидоренко отклонили.

Закон об организации местного самоуправления гласит, что у каждого депутата есть право состоять как минимум в одной комиссии, и он также предусматривает необходимость учитывать при формировании состава комиссий соотношение сил, представленных в местном собрании.

Однако в Нарве и Силламяэ требования закона были проигнорированы.