16.10.2018, 09:10

Жалобы оппозиционеров из Нарвы и Силламяэ Госсуд рассмотрит в ноябре


rus.delfi.ee
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Жалобы оппозиционеров из Нарвы и Силламяэ Госсуд рассмотрит в ноябре
Foto: Anni Õnneleid

Государственный суд определился с датой рассмотрения кассационных жалоб оппозиционных депутатов Силламяэского и Нарвского городских собраний — Гульнары Сидоренко и Антса Кутти, которые оспаривают свое невключение в состав депутатских комиссий по результатам муниципальных выборов в октябре прошлого года, сообщает rus.err.ee.

Жалобы будут рассмотрены 6 ноября в порядке письменного производства.
"Принятие Государственным судом в производство моей жалобы не означает того, что решение по ней будет в мою пользу. Но в любом случае, это позитивный знак", — комментировал ранее Антс Кутти корреспонденту портала rus.err.ee.

Суды двух первых инстанций жалобы Антса Кутти и Гульнары Сидоренко отклонили.

Закон об организации местного самоуправления гласит, что у каждого депутата есть право состоять как минимум в одной комиссии, и он также предусматривает необходимость учитывать при формировании состава комиссий соотношение сил, представленных в местном собрании.

Однако в Нарве и Силламяэ требования закона были проигнорированы.

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