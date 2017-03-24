Землевладелец: волость Сонда оказывает давление в интересах Kiviõli Keemiatööstus

Владелец земельных участков, расположенных в непосредственной близости от действующих карьеров Kiviõli Keemiatööstus, Николай Рейсман не может использовать свои земли, поскольку местное самоуправление в лице Сондаской волости не выдает разрешение на изменение целевого назначения земель, несмотря на то, что этому нет ни одного законного препятствия.

”Ситуация парадоксальная: годами ранее определенное моим землям целевое назначение давно уже не отвечает реальному положению дел, но местное самоуправление не соглашается без каких-либо причин привести реальность в соответствие с документацией, из-за чего у меня, как землевладельца, отсутствует реальная возможность пользоваться своими землями”, — сказал владелец участков Николай Рейсман.

Рейсману принадлежит в общей сложности 28 участков, которые находятся в непосредственном соседстве с карьерами Kiviõli Keemiatööstus. Предприятию шесть лет назад было выдано разрешение на добычу, которое действительно до 2036 года.

”В результате действующей добычи сланца в окрестностях мои земли невозможно больше использовать ни в качестве жилой, ни в качестве сельскохозяйственной земли, поскольку участки расположены в зоне добычи. Ни лесоводство, ни аграрное дело на этих землях невозможно, не говоря уже о строительстве тут жилья”, — пояснил Рейсман, ходатайствующий о новом целевом назначении своих участков, отвечающем реальному положению дел, то есть — о присваивании землям горнодобывающего статуса.

По словам Рейсмана, по непонятным причинам смена целевого назначения земель зашла в тупик, поскольку волость Сонда по бюрократическим причинам отказала в удовлетворении ходатайства. ”По утверждению волости, целевое назначение изменить нельзя до тех пор, пока у меня нет лицензии на добычу. Но в отношении обсуждаемых участков разрешение на добычу выдано!” — отсылает Рейсман к уже выданной предприятию Kiviõli Keemiatööstus лицензии и недавнему соответствующему решению Государственного суда, касающемуся целевого назначения горнодобывающих земель.

А именно — в своем решении за номером 3-3-1-31-16 Госсуд постановил, что в случае, если в отношении земель выдано действующее разрешение на добычу, речь идет о горном отводе и обслуживающих его землях, целевым назначением которых может быть исключительно горнодобывающее.

”Действующее разрешение на разработку на указанных землях Министерством окружающей среды уже выдано, и не имеет никакого значения, выдано ли это разрешение владельцу земель или третьему лицу”, — уточнил Рейсман.

По его словам, помимо вышеперечисленных обстоятельств, для смены целевого назначения имеются все прочие необходимые и требуемые законом разрешения, как, например, согласование Министерства сельского хозяйства и разрешение Земельного департамента.

”Я считаю, что волость Сонда отказалась удовлетворить мое ходатайство по надуманным причинам, поскольку все законные основания для соответствующих изменений имеются: в окрестностях простирается повседневная добывающая деятельность, разрешение на добычу выдано и на территории моих земель. Помимо этого, целевое назначение земли не должно зависеть от того, кто на них занимается хозяйственной деятельностью”, — заявил Рейсман и добавил, что управа Сонда, кажется, намеренно затягивает делопроизводство, чтобы таким образом оказать влияние на него, как на владельца земель, и вынудить его уступить участки под разработку компании Kiviõli Keemiatööstus. Без разрешения владельца земель предприятие заниматься добывающей деятельностью на них не может.

”Будучи владельцем я желаю на данных участках земли сам приступить к добывающей деятельности, поэтому и требуется изменить целевое назначение, то есть привести реальное назначение к пользованию землями в соответствие с формальностями”, — добавил Рейсман.