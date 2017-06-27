27.06.2017, 19:44

Здание нарвского торгового центра Prisma купили французы

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rus.delfi.ee
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Narva, Prisma
Narva, PrismaFoto: Roman Vikulov, Delfi

Эстонский фонд по управлению недвижимостью в странах БалтииEfTEN, продал здание торгового центра Prisma в Нарве французcкой инвестиционной компании Corum почти за 17 миллионов евро, сообщает rus.err.ee.

По словам руководителя фонда EfTEN Вильяра Аракаса, срок окупаемости этого проекта истекает в 2022 году, однако фонд решил выйти из него. "Сейчас хорошее время продать объект, а не ждать срока завершения проекта".

Фонд EfTEN финансировал строительство торговых площадей на проспекте Кангеласте в Нарве в 2013 году. Эффективность инвестиций составила 24% в год.

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