Заявление о недоверии старейшине Йыхви и председателю горсобрания: отчаянный жест меньшинства?

Заявление о выражении недоверия председателю волостного собрания и старейшине волости Йыхви, с которым йыхвиская оппозиция выступила на прошлой неделе, стороны оценивают по-разному: адресаты недоверия видят в этом уже предвыборные игры, инициаторы возможного вотума говорят, что стремятся спасти самоуправление от дальнейших непродуманных действий нынешнего руководства.

Теэт Энок стал председателем волостного собрания Йыхви, а Эдуард Эаст — главой исполнительной власти в мае прошлого года, после того как развалилась правившая волостью в 2013-2016 годах прежняя коалиция и через вотум недоверия были ”свергнуты” предыдущие руководители. Сейчас оппозиция сделала ответный ход: восемь депутатов из фракций центристов и реформистов и два внефракционных выступили с заявлениями, где потребовали на следующей сессии отправить Энока и Эаста в отставку.

В отличие от лаконичных подобных заявлений прошлых лет, данные требования были обстоятельно мотивированы.

Претензии оппозиции к Эноку, согласно этому документу, касаются действий последнего в ходе административной реформы, его идей срочно реформировать волостные социальные учреждения, его довлеющей роли над волостным управлением. Как и в случае ”свержения” в прошлом году предыдущих лидеров, нынче тоже играет свою роль ”школьный фактор”, только если год назад очки критикам приносили проблемы реконструкции русской школы, то нынче — увольнение директора эстонской. Энока критикуют за то, что в истории с увольнением слишком просматривается его роль, хотя волостное собрание и не является для школы работодателем.

В части админреформы, Энок в марте нынешнего года поинтересовался у государства возможностью для Йыхви соединиться с планировавшейся тогда ”суперволостью” и получил предсказуемый отказ, что показывает его некомпетентность, ведь этап добровольного объединения уже закончился, а когда такая возможность у Йыхви была — самоуправление по инициативе самого Энока переговоры с соседями закончило, говорится в заявлении. Там же сказано, что в апреле председатель вышел с идеей быстро реформировать дом престарелых и дом социальный, хотя непонятно, почему с таким кардинальным решением надо спешить за несколько месяцев до выборов.

”Подписавшиеся считают, что Теэт Энок исчерпал всяческий кредит доверия… Становящийся всё более истеричным и неконтролируемым стиль руководства и поведения председателя собрания более неприемлем”, — уверены инициаторы вотума.

Старейшине Эасту йыхвиская оппозиция ставит в упрёк не только майское увольнение директора эстонской основной школы, каковое, по мнению депутатов, было непродуманным с точки зрения выбора момента и общественных последствий. Главу исполнительной власти критикуют и за то, что при нём управа не родила ни одного совершенно нового начинания для дальнейшего развития Йыхви, а лишь проводила в жизнь проекты, начатые предшественниками.

”У старейшины отсутствует решительность и инициативность, не говоря уже о независимой, окончательной и аргументированной позиции управы. Волостной старейшина превратился в личного ”адъютанта” председателя собрания Т.Энока и исполнителя вслепую его личных приказов и установок”, — утверждает оппозиция.

”Это знак, что мы не согласны”



Лидер йыхвиской депутатской оппозиции Нина Негласон сказала ”ИП”, что заявления о вотуме недоверия родились не вдруг, об этом думали уже несколько месяцев, а негативные моменты тем временем добавлялись, и настал момент, когда тянуть больше нельзя.

- Настоящий политик никогда не уволит директора школы за две недели до выпускного, не будет пытаться продавать дом по уходу, где находится и центр пенсионеров… Сегодня мы имеем дело с непродуманностью, неумением смотреть вперёд и анализировать, со спонтанностью шагов, и это — угроза для самоуправления. Мы не хотим, чтобы до выборов были наделаны глупости, — мотивировала депутат.

Что касается новых проектов, то Негласон вспомнила, как в Йыхви ещё со времён старейшины Выхмара власти старались приносить в самоуправление дополнительные деньги в виде проектных дотаций, а минувший год в этом смысле волости новых средств не принёс. Всё большое, что делается сейчас или сделано недавно (дорога вокруг микрорайона, подготовка центра здоровья, ремонт садика ”Сипсик” и др.), берёт своё начало ещё в работе предыдущей исполнительной власти, добавила депутат, сравнив ситуацию с деревом, которое посадил один, а плоды собирает и хвалится другой.

”ИП” поинтересовался: если, к примеру, история с админреформой (переговоры, потом отказ от них и т.д.) фактически ”измеряема”, доказуема, то как доказать утверждения оппозиции о диктате Энока над исполнительной властью? Негласон ответила, что есть подтверждения и этому — письма и распоряжения председателя, хотя по закону вотум политического недоверия можно и не обосновывать.

- Эаста я не назову плохим человеком. Он интеллигентен, добр, умеет общаться. Но руководитель управы не должен так слепо подчиняться, должно оставаться разделение властей.

Негласон не отрицала, что сложившаяся ситуация обсуждалась и с предпринимателем Николаем Осипенко, депутаты из списка которого сейчас имеют в собрании самую большую фракцию, и со ссылкой на предыдущие публикации СМИ дала понять, что и в лагере Осипенко, видимо, есть недовольные работой нынешней управы. Но никаких дополнительных межфракционных переговоров на эту тему не ведётся, пусть коллеги решают сами, подчеркнула она.

- Если недоверие и не состоится, мы, как его инициаторы, всё равно выиграем в том, что покажем свою политическую позицию, и разумный избиратель начнёт думать, — видит Негласон плюсы даже в ”протесте меньшинства”.

Увязывают с выборами



И Энок, и Эаст в своих комментариях ”Инфопрессу” увязали причины заявлений о недоверии с предстоящими выборами.

- Думаю, действительная причина — выборы в местное самоуправление осенью этого года. Всё прочее надуманно и эмоционально раздуто, — сказал Теэт Энок.

Примером такого раздувания он назвал историю с попытками принятия решений по социальному дому и дому престарелых. Тема эта не пошла дальше социальной комиссии, и все анализы, решения и обсуждения не достигли серьёзной фазы, утверждал он.

В свою очередь, Эдуард Эаст назвал абсурдными обвинения в несамостоятельности исполнительной власти. По его словам, есть у неё и новые проекты, но основные усилия уходят на реализацию слабо подготовленных старых решений, которые зачастую приходится кардинально переделывать, чему примером — реконструкция русской школы. Увольнение же директора эстонской было необходимым и вынужденным, так как из 22-х проверенных документов не было сделано 18, были не заключены или заключены неправильно трудовые договоры, добавил старейшина.

”ИП” задал обоим одинаковый вопрос: учитывая, что заявление о недоверии подписало меньшинство, это просто жест, обречённый на проигрыш, или ситуация всё же серьёзнее?

- Трудно комментировать. Время покажет, — ответил Энок.

- Ситуация серьёзная. И думаю, что имеются тайные соглашения с лицами, входящими в ”коалицию”. Это вопрос амбиций политиков, а не желание что-то сделать на благо жителей Йыхви, — полагает Эаст.

Если вотум действительно провалится, собираются ли первые лица ветвей власти что-то менять в работе? Намерения Энока связаны с плановым началом и делопроизводством в работе комиссий собрания и советов подведомственных волости учреждений. Среди планов Эаста — довести до конца строительство Пуру теэ, реконструкцию садика ”Сипсик”, ремонт фундамента художественной школы, подготовиться к реконструкции русской школы. ”Нужно работать, а не голословить”, — заключил он.