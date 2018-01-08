Завтра россиянам на работу, а очередей на границе в Нарве нет

Хотя сегодня у россиян последний выходной день, завершающий продолжавшиеся с 1 января новогодние каникулы, на нарвской границе приезжавших в Эстонию и возвращающихся российских автомобилей почти нет. Между тем, вчера в российском направлении границу пересекло так много машин, сколько не пересекало за сутки целых 23 года.

Руководитель Transservis-N, предприятия регулирующего проезд транспорта к границе с нарвской стороны, Владимир Мижуй сказал Delfi, что как эстонские, так и российские пограничники и таможенники эти праздники отработали на отлично, а вчера показатели их работы достигли небывалых высот. 7 января из Нарвы на российскую сторону реки проехало 1300 автомобилей.

”Так много машин границу в одну сторону не пересекало уже 23 года, то есть для нынешней инфраструктуры это абсолютный рекорд”, — отметил Мижуй.

По его словам, до вчерашнего дня лучшие показатели проходимости границы не достигали четырехзначного числа: было 930, 940, 990 автомобилей в сутки, но не более.

В обычные дни границу пересекает примерно 650 машин, то есть 7 января через нее из Нарвы в Ивангород проехало в два раза больше автомобилей.

В последний день российских каникул, 8 января, на границе, можно сказать, было пусто. Мижуй уточнил, что днем в понедельник в живой очереди на нарвской стороне стояло 4-7 автомобилей. Отсутствие очередей в обоих направлениях лучше всего было видно по пустому мосту ”Дружба”, и почти пустой улице Мальми, находящееся непосредственно перед таможенно-пограничным пунктом ”Нарва-1”.

Напомним, что 2 января на границе было изрядное столпотворение — очередь транспортных средств, ожидавших въезда в Эстонию, растянулась в Ивангороде на пару километров, но двигалась довольно интенсивно — время ожидания не затягивалось больше, чем на пять часов. Годом ранее отправляющиеся на праздники в Эстонию на своих автомобилях россияне стояли и по 15 часов. На этот раз граница сработала на качественно более высоком уровне.