Заступился за учительницу? В одной из школ Кохтла-Ярве произошла драка

19 декабря жительница Кохтла-Ярве Л.С. получила устное уведомление полиции о том, что ее заявление, написанное по поводу избиения 13-летнего сына в школе, принято и идет разбирательство.

Из полиции маме позвонили после того, как она сама несколько дней назад сообщила прокуратуре, что ей в полиции якобы сказали, что ее заявления там нет. Оказывается, есть, разбирательство ведет сотрудник молодежной полиции.

По словам Л.С., 11 декабря ей позвонила из школы социальный работник и сказала: ваш сын избит, приезжайте, будем разбираться.

”В 8.50 я примчалась в школу, увидела, что ребенок избит. Я вызвала в школу скорую, она увезла его в травмопункт. В школе от меня приняли заявление на имя молодежной полиции, сказали, что передадут… 13 декабря я приехала в полицию Йыхви и оставила там заявление, что избивший моего ребенка школьник, до этого ему угрожал в социальных сетях. Потом узнала, что мое заявление нигде не зарегистрировано. В пятницу мне сказали, что от меня никакого заявления не зарегистрировано”.

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Во вторник, 19 декабря после звонка из полиции мать узнала, что ее заявление зарегистрировано, и сотрудник молодежной полиции ведет разбирательство.

Как сказал Л.С. ответственный сотрудник Йыхвиского отделения полиции, ее заявление зарегистрировано, просто работники не смогли его найти, так как на заявлении неправильно был написан личный код. Заявление зарегистрировано и им занимается работник молодежной полиции Андрей Алексеев, который с ней обязательно свяжется.

Однако, что послужило поводом того, что 12-летний школьник более крупной комплекции избил 13-летнего? Мать считает, что таким образом парень отомстил за то, что ее сын обзывал молоденькую учительницу непристойными словами. И показала выдержку из социальных сетей, в которой избивший сына школьник утверждает, что эта учительница сама ему рассказала, какими именно словами ее обзывал сын Л.С.

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”Оригинальная” педагогика, как и случай избиения ученика в одной из основных школ города, стал достоянием главного специалиста по образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Ольги Головачевой, к которой 20 декабря обратилась мать пострадавшего. Она также попросила помощи в переводе ее ребенка в другое учебное заведение.

”Поводом к избиению моего сына якобы послужило то, что он обозвал молоденькую учительницу. Если это так и было, меня должны были вызвать, и я бы с ним разобралась дома”.

Мама избитого мальчика рассказала довольно интересные вещи об отношениях учительницы с учениками, за которую якобы заступился юный ”рыцарь”, и эти обстоятельства требуют дополнительной проверки со стороны руководителей системы образования города. Что, надеемся, и будет сделано после обращения к ним Л.С.

Портал Delfi обратился с вопросом к одной из опытнейших сотрудниц молодежной полиции Светлане Сафроновой.

- Светлана, трудно понять, как в распечатке переписки шестиклассников, которую показала мама пострадавшего, присутствует мат на мате? У них теперь так принято общаться?

- У меня был случай, когда мне принесли записи в телефоне, и там был такой отборный мат, что я за время, сколько живу, еще нигде такого не читала. Это писала тринадцатилетняя девочка, и я наивно полагала, что у самого ребенка не должно хватить фантазии на такое. Когда ее опрашивала, девочка сказала, что это она сама придумала. Сейчас по закону понятие ”общественное место” усечено. Таковым является только то место, куда возможен доступ всем лицам без ограничения. А человека, который так себя ведет в ограниченном пространстве, наказать нельзя, потому что в статье 262 — нарушение правил общественного поведения, четко сказано, что такое общественное место. Сейчас даже класс не считается общественным местом.

- Как так?

- Объясняю: этот закон уже работает несколько лет, и когда пришли разъяснения, там было сказано, что общественное место — это то место, где находится не перечисленная группа людей. А в классе может находиться группа детей, и поэтому класс не считается общественным местом. Поэтому там должны применяться меры по закону о школе и гимназии, — сказала Светлана Сафронова.

При содействии пресс-секретаря Идаской префектуры полиции и погранохраны Кертту Краль портал Delfi связался с сотрудником молодежной полиции Андреем Алексеевым, который сообщил, что по заявлению Л.С. проводится разбирательство, в ходе которого полицейский уже вызывал школьника, избившего ее сына. Заявителю будет в срок сообщено о принятых мерах.