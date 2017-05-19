Заседания Нарвского горсобрания проходят на русском языке. Что говорит инспекция?

В ходе разборок между Нарвской горуправой и музеем достоянием общественности стал и тот факт, что заседания горсовета происходят на русском языке. Языковая инспекция отмечает, что закон не требует от члена совета знания государственного языка.

Данный вопрос попал в орбиту внимания инспекции еще в 2015 году, но до сих пор не был решен, пишет ERR. Из 31 члена совета эстонским языком в достаточной мере владеют лишь двое.

Один из них — Антс Кутти — сказал, что подавляющее большинство собраний проходят на русском языке, поскольку большая часть членов не понимают эстонского. Он считает, что государственный язык мог бы звучать в горсобрании чаще, но вместе с тем не обвиняет тех, кто им не владеет.

Гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск отмечает, что проблема кроется в том, что закон о выборах в местные самоуправления не требует от члена совета знания эстонского языка. Когда-то подобный пункт был, но в 2001 году его убрали. Кроме того, дискуссии на русском языке проходят во время неофициальных собраний, и это законом не регулируется.