Заподозренный в пособничестве мошенничеству нарвский чиновник продолжает работать. Дело не развалилось?

Три месяца назад, 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали в Нарве четырех человек для того, чтобы проверить подозрения, связанные с вероятными махинациями при строительстве дорог в пограничном городе. Прокуратура ход следствия с той поры не комментировала, а задержанный в сентябре КаПо на неродолжительное время чиновник Нарвской горуправы, старший специалист по дорогам Тоомас Мяги, продолжает работать, что вызывает у некоторых нарвитян подозрения, что дело уже развалилось.

Delfi запросил в прокуратуре информацию о ходе следствия, о том, когда дело может дойти до суда, о том, не ходатайствовала ли прокуратура о временном отстранении нарвского чиновника от работы.

Прокуратура ответила довольно коротко — когда предположительно будет суд, не сообщила, но в то же время пояснила, что расследование идет, а в деле 6 подозреваемых.

”Расследование и сбор доказательств продолжаются и что-то окончательное по этому уголовному делу говорить пока рано, — прокомментировала ход следствия Лийви Рейнхольд, пресс-представитель прокуратуры. — Тоомас Мяги подозревается в пособничестве мошенничеству и нарушении требований проведения госпоставок. На данный момент в рамках данного уголовного дела предъявлены подозрения в общей сложности шестерым лицам, но расследование еще не закончено, еще не время говорить о деталях. Отстранять Тоомаса Мяги от работы учреждение, проводящее расследование (речь о Полиции безопасности, — прим. авт.), и прокуратура не посчитали нужным”.

В сентябре Мяги были предъявдены подозрения, но ходатайствовать об его аресте на время следствия прокуратура не стала.

Вместе с Мяги три месяца назад также были задержаны два работника строительной фирмы N&V, принадлежащей Николаю Осипенко, и лицо, осуществляющее строительный надзор.

В уходящем году фирма N&V реализовала глобальный проект на Таллиннском шоссе в Нарве — уложила два новых слоя асфальта от улицы Раху до кольца перед Петровской площадью, а также построила дорогу от Таллинского шоссе к Пяхклимяэской гимназии — улицу 5-я Рохелине.

По мнению следствия, часть произведенных ремонтных работ не соответствует требованиям качества, а фирма, занимавшаяся ими, получила таким образом незаконный доход при содействии городского чиновника.

Тоомас Мяги является также членом правления фирмы Merelähedane TÜ, оказывающей строительные услуги.