17.08.2018, 17:40

Заподозренные в коррупции бывшие нарвские центристы ходатайствуют в прокуратуре об открытии аналогичного дела в отношении Антса Кутти

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Кутти: меня решили оклеветать
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja asetäitja Ants Kutti
Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja asetäitja Ants KuttiFoto: Rauno Volmar

Образованная вчера уже бывшими центристами и беспартийными депутатами фракция в Нарвском горсобрании Narva — meie kodu подала сегодня утром заявление в прокуратуру, предложив провести проверку в отношении оппозиционера Антса Кутти, который участвовал в голосованиях по вопросам, связанным с целевым учреждением Narva Muuseum, членом совета которого в свое время являлся.

"Если дела в отношении Кутти не будет, то значит преследуют именно центристов"

По мнению председателя фракции Алексея Воронова, вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении оппозиционного депутата, является принципиальным — если этого не произойдет, можно будет точно говорить о политическом заказе, преследовании именно центристов.

В обращении в прокуратуру, названном ”сообщением о виновном деянии", говорится, что Антс Кутти, будучи с января 2016 года по апрель 2017 года членом совета SA Narva Muuseum и являясь одновременно с этим членом Нарвского городского собрания, 28 января 2016 года участвовал в заседании Нарвского городского собрания, где обсуждалось участие и самофинансирование в проекте ”Уникальный ансамбль пограничных крепостей Нарва-Ивангород, как развитие единого объекта культуры и туризма”, в котором SA Narva Muuseum выступал ведущим партнером и ходатаем.

”Антс Кутти, являясь членом совета SA Narva Muuseum, не отстранился от обсуждения и голосования по данному пункту повестки дня, — говорится в обращении. — Он же, являясь членом совета SA Narva Muuseum и одновременно с этим членом нарвского городского собрания, участвовал в заседании городского собрания, состоявшемся 19 мая 2016 года, где обсуждалось изменение самофинансирования по проекту ”уникальный ансамбль пограничных крепостей Нарва-Ивангород, как развитие единого объекта культуры и туризма, II этап”. Являясь членом совета SA Narva Muuseum, Антс Кутти не отстранился от обсуждения и голосования по данному пункту повестки”.

Также прокуратуре указывают на еще один факт участия Антса Кутти в принятии решения по тому же проекту.

Алексей Воронов говорит, что общая сумма полученных музеем по проекту средств составила около 9,5 миллиона евро, что многократно больше тех сумм, которые фигурируют в делах, открытых в отношении уже бывших нарвских центристов.

В обращении говорится, что на основании порядка Нарвского городского собрания, Закона о противодействии коррупции и Пенитенциарного кодекса, Антс Кутти не должен был принимать участие в обсуждении и принятии решения этого акта, в отношении которого у него был конфликт интересов, и должен был отстраниться от голосования и сделать об этом отметку в протоколе заседания горсобрания.

”Просим проверить, нет ли в действиях вышеупомянутого Антса Кутти признаков преступления, предусмотренного частью 2 параграфа 300 1 Пенитенциарного кодекса, то есть заведомого нарушения ограничений на совершение действия, предусмотренного законом о противодействии коррупции в большом объеме”, — предлагают бывшие центристы прокуратуре.

Напомним, что 8 депутатов фракции Центристской партии в Нарвском городском собрании оказались под подозрением в коррупционных преступлениях, но вопреки решению центрального партийного руководства не оставили свои места в горсобрании и руководстве муниципальными предприятиями.

Вчера на заседании горсобрания попавший в числе прочих под подозрения депутат Алексей Мяги сообщил, уточнив, что информация получена от адвокатов, о том, что подозреваемых может стать больше.

”В ближайшее время в круг подозреваемых могут также попасть бывшие члены совета ЦУ "Нарвский музей" депутат Антс Кутти и мэр Нарвы Тармо Таммисте, а также бывший член горсобрания Хели Адамович", — сказал Мяги.

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Антс Кутти также является заместителем заведующего отделом таможенных процедур Налогово-таможенного департамента.

"Это клевета, и я буду защищать свое честное имя"

Антс Кутти в своем комментарии Delfi отмел все подозрения, сказав, что у него создалось впечатление, будто составители обращения в прокуратуру даже не читали три решения, в принятии которых он участвовал.

”Только в двух решениях из трех упоминается целевое учреждение ”Нарвский музей”, а в одном оно звучит в числе трех партнеров, реализующих проект. Два других это — города Ивангород и Нарва, в лице Департамента экономики и развития. Причем именно департамент являлся ведущим партнером, бенефициаром, непосредственным получателем пособия на выполнение проекта. При этом ключевое решение о том, что Нарва будет участвовать в проекте, было принято еще в 2011 году, когда я не являлся членом горсобрания”, — говорит Антс Кутти.

По его убеждению, большинство в горсобрании решило очернить его.

”Но это клевета, и я буду защищать свое честное имя законными средствами. Сейчас взвешиваю возможности для этого”, — сообщает Кутти, подчеркивая, что сделанное оппонентами обращение в прокуратуру можно было предвидеть.

”Я уверен, что живу в демократическом правовом государстве, хорошо знаю законы, в том числе антикоррупционное законодательство и, работая в горсобрании, всегда учитывал возможные риски. Я уверен, что правоохранительные органы разберутся в ситуации”, — поделился оппозиционер.

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