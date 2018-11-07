07.11.2018, 18:20

Занимающееся в Силламяэ вывозом мусора предприятие хочет повысить плату на 80 процентов

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Алексей Старков
Алексей Старков
 
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Занимающееся в Силламяэ вывозом мусора предприятие хочет повысить плату на 80 процентов
Foto: Rauno Volmar

Фирма ”Эковир”, занимающаяся в Силламяэ организованным сбором и вывозом бытовых отходов, ходатайствует перед городскими властями Силламяэ о значительном изменении с будущего года платы за эти свои услуги.

”Эковир” подал в городскую управу предложение о повышении с начала следующего года тарифа оплаты вывоза бытового мусора от физических лиц примерно на 80 процентов, подтвердил ”ИП” вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Степанов.

Сейчас в городе действует тариф 2,82 евро с человека в месяц, запрашиваемая новая цена услуги составляет примерно 5 евро. В этот тариф включены не только возможность для силламяэсца ежедневно сдать свой домашний мусор на приходящую к дому машину-мусоровозку, но и возможность сдать через ту же фирму с разной периодичностью другие бытовые отходы, независимо от того, пользуется этим фактически горожанин или нет, напомнил Степанов.

По словам вице-мэра, местное самоуправление не вправе запретить поставщику услуги повышать цену, если на то имеются объективные причины, иначе вывоз мусора может просто остановиться. У фирмы есть официальная возможность раз в год, по мере необходимости, корректировать цену. Предыдущий раз ”Эковир” поставил перед Силламяэ вопрос о повышении данной цены в канун 2017 года, и, хотя тогда запрашивался рост с 2,10 до 3,45 евро с человека в месяц, фактически власть дала добро на поднятие тарифа до 2,82. Сейчас очередной рост поставщик услуги обосновывает, в частности, возросшим количеством вывозимого крупного мусора, поднятием приёмочных цен со стороны свалки Уйкала, увеличением затрат на топливо и рабочую силу.

- Мы будем ещё эти расчёты проверять, потом вести с фирмой переговоры, чтобы окончательно определиться, что это будет за повышение и насколько оно обоснованно. Есть позиции, по которым мы зададим фирме дополнительные вопросы — почему такая расценка, почему такой объём. Если всё будет как надо и вопросов ни у кого не будет, тогда управа утвердит новый тариф, — обозначил следующие шаги Степанов. Предсказывать итоги переговоров с поставщиком услуги собеседник не стал.

”Эковир”, который де-факто возит силламяэский мусор уже далеко не первый год, формально так и остаётся для Силламяэ решением временным — до проведения концессионного конкурса, который должен определить нового официального сборщика-возчика отходов. Однако загвоздка с проведением такого конкурса состоит в том, что у города ещё нет новой программы работы с отходами — она только что прошла процедуру публичного обсуждения — и разработанных на её основе новых конкретных правил по отходам.

С проблемой резкого роста расценок на вывоз мусора со стороны ”Эковир” в прошлом году столкнулись йыхвисцы, а в нынешнем — кохтлаярвесцы. Будет ли силламяэская власть учитывать этот опыт соседних самоуправлений? По словам Алексея Степанова, если город и фирма договорятся, то этот опыт особо и не нужен…
-…Но если мы, к примеру, увидим, что повышение необоснованно высокое, а фирма с этим не согласится, то будем смотреть, как решить данный спор.

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