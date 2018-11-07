Занимающееся в Силламяэ вывозом мусора предприятие хочет повысить плату на 80 процентов

”Эковир” подал в городскую управу предложение о повышении с начала следующего года тарифа оплаты вывоза бытового мусора от физических лиц примерно на 80 процентов, подтвердил ”ИП” вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Степанов.

Сейчас в городе действует тариф 2,82 евро с человека в месяц, запрашиваемая новая цена услуги составляет примерно 5 евро. В этот тариф включены не только возможность для силламяэсца ежедневно сдать свой домашний мусор на приходящую к дому машину-мусоровозку, но и возможность сдать через ту же фирму с разной периодичностью другие бытовые отходы, независимо от того, пользуется этим фактически горожанин или нет, напомнил Степанов.

По словам вице-мэра, местное самоуправление не вправе запретить поставщику услуги повышать цену, если на то имеются объективные причины, иначе вывоз мусора может просто остановиться. У фирмы есть официальная возможность раз в год, по мере необходимости, корректировать цену. Предыдущий раз ”Эковир” поставил перед Силламяэ вопрос о повышении данной цены в канун 2017 года, и, хотя тогда запрашивался рост с 2,10 до 3,45 евро с человека в месяц, фактически власть дала добро на поднятие тарифа до 2,82. Сейчас очередной рост поставщик услуги обосновывает, в частности, возросшим количеством вывозимого крупного мусора, поднятием приёмочных цен со стороны свалки Уйкала, увеличением затрат на топливо и рабочую силу.