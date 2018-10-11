Зампредседателя Нарвского округа ЦП Максим Волков: ”Той Центристской партии, которая была в Нарве, больше не будет”

- Реально ли, на ваш взгляд, без прежних лидеров сохранить в Нарве Центристскую партию и ее электорат, который может уйти вместе с бывшими партийцами? Или есть расчет на то, что они вернутся?

- Дело в том, что количество прежних лидеров сохранилось и не претерпело никаких практических изменений. Произошло обновление, что, с одной стороны, всегда идет на пользу организации. Если говорить о предстоящих выборах, а в данном случае мы говорим о выборах в местное самоуправление 2021 года, то на примере Таллинна мы прекрасно видели, какова судьба избирательного блока в противостоянии с современной европейской партией.

Мы видели, что даже у избирательного блока во главе с Эдгаром Сависааром, даже при объединении с другим избирательным союзом (”деловой Таллинн” — прим. Ред.), никаких шансов нет. За нашей спиной стоит большая сила — около 15 тысяч человек, административный, финансовый и человеческий ресурсы, поэтому я уверен, что в 2021 году к власти в Нарве придет Центристская партия в обновленном виде. И это Нарве только пойдет на пользу, поскольку удастся привнести накопленные партией ранее знания, умения и опыт.

Насчет возвращения. Я уверен, что большая часть членов партии вернется, потому что будущее за организованной партийной работой, а не за блоками и избирательными союзами. С другой стороны, размолвка, которая произошла, носила со стороны партийцев, как мне все-таки кажется, более эмоциональный, нежели рациональный характер, и в долгосрочной перспективе станет понятно, что в 2021 году необходимо быть вместе, чтобы решать задачи, стоящие перед городом. Другое дело, что той Центристской партии, которая была в Нарве, больше никогда не будет. И это, наверное, лучший результат того, что произошло.

- Говорится и пишется об угрозах в адрес оставшихся в партии горожан. Образовалось некое противостояние. Как вы оцениваете шансы центристов в этой борьбе, учитывая, что таллиннские руководители сидят далеко, а бывшие партийцы здесь, на месте, имеют административный ресурс и прочие рычаги влияния?

- Для меня, честно говоря, то, что происходит, звучит дико. Мы ведь живем не в сталинском Советском Союзе, а в демократической стране, состоящей в Европейском Союзе. Абсолютная дикость то, что происходит сейчас в Нарве, когда люди по приказу выходят целыми коллективами из организации. Не нужно быть ребенком. Я никогда не поверю, что это происходит без указки ”сверху”. То, что в адрес членов Центристской партии поступают завуалированные угрозы, это факт, которому у нас есть подтверждение.

Просто мы не считаем нужным давать этому дальнейший ход в юридическом плане, потому что надеемся, что эмоциональная волна все-таки схлынет. Но этого, повторю, быть не должно. Мы живем в современном демократическом государстве, у каждого человека есть свое мнение, и его политическая ориентация никоим образом не должна быть связана с тем, какие функции он выполняет в Narva Haigla, Narva Vesi или Кренгольмской гимназии. И то, что сейчас это происходит, лишний раз свидетельствует о том, что ситуацию нужно менять. И мы будем это менять, и мы это изменим.

- Максим, можете ли вы что-то ответить Димитрию Кленскому, обвиняющему центристов в том, что они отступили от защиты интересов русскоязычного населения?

- Димитрий Кленский говорит очень много. Если из всего, что он говорит, пытаться выуживать какие-то мысли, то это займет очень много времени. Я не хотел бы тратить свое время на то, чтобы комментировать мнение человека, который сейчас достаточно далеко стоит от политической жизни и от реальных проблем. Его комментарий относительно происходящего в Нарве не имеет ничего общего с реальностью. Это фантазии вышедшего на пенсию человека, у которого достаточно много свободного времени. Ну, не будем же мы комментировать фантастические рассказы братьев Стругацких применительно к нашей текущей ситуации! Это же беллетристика! Тем не менее у него есть свое мнение, и мы его уважаем.

Относительно интересов русскоязычных жителей. Думаю, что есть возможность наблюдать за работой, например, Яны Тоом, которая не перестает бороться за решение вопроса безгражданства, поднимать эту проблематику на уровне Европейского парламента. Мы видим, что это и тематика русскоязычного образования — один из приоритетов Центристской партии.