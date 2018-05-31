31.05.2018, 21:20

Закрывшийся год назад единственный в Нарве секс-шоп снова работает: кто его клиенты, что покупают?

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 15
Закрывшийся год назад единственный в Нарве секс-шоп снова работает: кто его клиенты, что покупают?
Foto: Roman Vikulov, Delfi

На том же месте, где 20 лет проработал единственный нарвский секс-шоп, закрытый в начале 2017 года, появился новый магазин для взрослых. Хозяйка, являющаяся одновременно единственным продавцом, уже другая, но концепция, если сравнивать с предшественником, не изменилась.

Секс-шоп в подвальчике на Пушкини, 9, первый нарвский магазин соответствующей тематики, двадцать лет оставался единственным и закрылся в прошлом году не из-за конкуренции, в том числе с интернет-магазинами, как утверждала его хозяйка Вера Жильцова Велен в интервью Delfi.

По словам собственницы и единственного работника магазина Жильцовой Велен, магазин закрылся из-за ее проблем со здоровьем.

Вера сказала тогда Delfi, что возобновлять работу секс-шопа точно не планирует. Можно было предположить, что его история останется в прошлом с учетом разнообразия интернет-магазинов товаров сексуальной тематики и ростом числа интернет-пользователей, которыми сегодня являются практически все жители Эстонии сексуально активного возраста.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Тем не менее, незаметным образом единственный нарвский секс-шоп восстал из пепла в феврале этого года. У магазина уже другая хозяйка, которая, как прежняя, сама же является и продавцом. Рекламы магазин делал мало, но постоянные клиенты, доставшиеся новому секс-шопу ”по-наследству” все так же лояльны, есть и случайные покупатели.

”Дела идут более-менее нормально — перспективы у этого бизнеса, который в нашем случае, можно сказать, семейный, точно есть, — говорит хозяйка магазина Ольга. — Но нам еще предстоит выйти, что называется, в плюс. Все-таки были сделаны некоторые инвестиции в ремонт помещения, которое мы, как и прошлая собственница магазина, арендуем. Но было очень приятно, когда появились первые покупатели, говорившие: наконец-то вы открылись, так долго ждали! Это было знаком, что все делаем правильно”.

По словам Ольги, основные клиенты нарвскго секс-шопа — это люди старших поколений, молодежи сравнительно немного, и покупают ее представители в основном сувениры.

ТОП

”Конечно, сейчас в интернете можно купить вообще все что угодно. Но к нам идут те, кому важно воочию увидеть то, за что будут платить, потрогать своими руками, те, кому важно в живом общении получить какую-то информацию. Например, далеко не все знают что из себя представляют эрекционные кольца, а по картинке в интернете понять, что это, сложно, — сообщает Ольга. — Очень часто люди просят заказать какой-то товар — наши поставщики находятся в Эстонии, и доставка осуществляется быстро, но опять же некоторым клиентам важно его увидеть воочию”.

- Кого среди ваших клиентов больше: мужчин или женщин?

- В основном приходят мужчины, которые делают подарки и своим женщинам, но заходят в магазин и женщины. Часто бывают пары.

- Что у вас покупают чаще всего?

- Вообще, берут все понемногу, и ассортимент мы обязательно будем наращивать. Но наиболее популярны, конечно, возбуждающие средства, разнообразные смазки.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Хотя дом, в подвале которого работает секс-шоп, находится практически в центре города, недалеко Петровская площадь, нарвский замок, это довольно уединенное место, где на случайного покупателя все-таки сложно рассчитывать.

- Не думали о том, чтобы найти для магазина место пооживленнее. Не в каком-нибудь большом торговом центре, а где-нибудь рядом с ним?

- Это как раз преимущество, что тут спокойно и немного народу вокруг. Некоторые клиенты все-таки стесняются, и не пошли бы туда, где много народу.

- У вас возникла идея открыть магазин именно тогда, когда закрылся предыдущий?

- Как ни странно, нет. Идея родилась задолго до этого. Меня сын спрашивал: какой бизнес может быть в Нарве прибыльным? Я говорила, что секс-шоп, так как будет только один конкурент.

- Не бывало такого, чтобы какой-то случайный посетитель, по ошибке зашедший, например, какая-нибудь старушка, говорит: что вы такое делаете, как вам не стыдно, закройте это безобразие.

- Нет, такого не было. Люди очень спокойно и по-доброму реагируют. Нарва не настолько консервативный город, как кому-то может показаться.

- Интернет-магазин не было желания параллельно открыть?

- Это же все не так просто — поставить эту работу так, чтобы она приносила доход. Мы задумывали именно традиционный магазинчик и будем его развивать, а там видно будет.

- Вы действительно уверены в том, что у такого оффлайн секс-шопа большие долговременные перспективы?

- Вообще не сомневаюсь в этом.

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