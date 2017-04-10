Закрылся единственный в Нарве секс-шоп

Секс-шоп располагался в подвале дома по адресу Пушкини, 9. О нем более ничего не напоминает – вывеску «Sex Shop» демонтировали.

Секс-шоп на Пушкини, 9, первый нарвский магазин соответствующей тематики, двадцать лет оставался единственным и закрылся не из-за конкуренции, в том числе с интернет-магазинами.

Собственница и единственный работник первого и пока последнего нарвского секс-шопа Вера Жильцова Велен сказала Delfi, что магазин закрылся из-за ее проблем со здоровьем.

”Я заболела и просто не могу работать. Причина только в этом, — рассказывает Жильцова Велен. — Свой круг постоянных покупателей у магазина был всегда. Всю 20-летнюю историю нарвского секс-шопа спрос был стабильным, особенных взлетов и падений я не помню”.

А как же конкуренция с интернет-магазинами товаров сексуальной тематики? Развитие таких торговых площадок, в том числе в Эстонии, увеличение числа интернет-пользователей, которыми сегодня являются буквально все, непременно должно было сказаться на продажах. "Сложно сказать, как это сказывалось. Дела действительно шли нормально, и если бы не моя болезнь, магазин продолжал бы работать", — говорит хозяйка закрывшегося секс-шопа.

Почему за 20 лет в Нарве у магазина не появилось конкурентов? "Наверное, потому, что мой магазин уверенно занимал эту нишу — его ассортимент отвечал всем запросам клиентов", — считает Жильцова Велен.

Возобновления работы секс-шопа, открытого ровно 20 лет назад, в 1997 году, хозяйка не планирует.