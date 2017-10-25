Заключенный — о запрете на курение в тюрьмах: общество обманывают

В редакцию Delfi написал заключенный Вируской тюрьмы, недовольный запретом на курение. Мужчина утверждает, что тюрьма обманула заключенных и предположил возможный бунт. Минюст опроверг эту информацию и объяснил причины запрета.

Напомним, что с 1 октября 2017 года по всей Эстонии на территории тюрем курение полностью запрещено. Правила распространяются как на заключенных, так и на персонал.

Мотивация яблоком

”Вируская тюрьма и Министерство юстиции обманывают общество: якобы заключенным за добровольный отказ от курения была предоставлена возможность дополнительно заниматься в спортзале и покупать на один килограмм больше фруктов”, — пишет заключенный. По его словам, тюрьма их обманула, и вместо обещанного арестанты получили по одному полугнилому яблоку.

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Дагне Михкельс, для поддержки отказа от курения в Вируской тюрьме заключенным давали различные фрукты, им была предоставлена возможность дополнительных покупок в магазине, а также были организованы вечера кино. ”Тюрьма не слышала жалоб, чтобы кто-то получил какой-то испорченный фрукт”, — опровергла слова заключенного чиновник.

Далее автор письма утверждает, что, несмотря на запрет, тюремные чиновники продолжают курить на территории исправительного заведения. ”Чиновники Вируской тюрьмы как курили, так и курят на территории тюрьмы, — негодует мужчина. — Тем самым они провоцируют заключенных”.

Михкельс же утверждает, что это не соответствует действительности. ”Чиновники Вируской тюрьмы не курят на ее территории. Однако им не запрещено курение за территорией”, — прокомментировала она.

”А то, что говорят, что кипиша в тюрьмах не будет — то это пока. Я могу сказать, что скоро этот кипиш будет”, — резюмировал автор письма.

Delfi поинтересовался, в курсе ли администрация Вируской тюрьмы и Министерство юстиции планов, о которых нашей редакции поведал заключенный. Если вдруг обещанное арестантом претворится в жизнь — как и какими методами будут решать проблему?

По словам Дагне Михкельс, ввиду новых правил курения поступали жалобы, но никаких особых проблем не было. ”Если кто-то будет нарушать порядок, то ситуацию разрешат в соответствии с законом и исходя из характера нарушения”, — объяснила Михкельс.

По словам представителя ведомства, запрет на курение в тюрьмах введен из соображений ЗОЖ. С 2010 года по 1 октября нынешнего курение в тюрьмах было разрешено лишь в прогулочных зонах и до трех сигарет в день. ”Проблема частичного запрета на курение в том, что поскольку прогулочные боксы заключенных ограничены стенами, то неизбежно были вынуждены дышать сигаретным дымом и некурящие заключенные, а также сотрудники тюрем, которые присутствуют в боксах ввиду своих должностных обязанностей”, — рассказала Михкельс о причинах запрета.

Также, по ее словам, и до 1 октября были заключенные, которым не позволялось курить. Например, те, кто нес наказание в карцере, несовершеннолетние и проходящие программу реабилитации.

За права курящих

Напомним, что Госсуд намерен рассмотреть жалобу заключенного о соответствии Конституции запрета на курение в тюрьмах.

С данной жалобой в суд обратился заключенный Вируской тюрьмы. Был ли это автор вышеприведенного письма, или же борцов за права курящих в этом исправительном заведении несколько — нам неизвестно. 3 октября мужчина пожаловался на указ министра юстиции Урмаса Рейнсалу в Тартуский административный суд, который задал вопрос относительно вышеописанного запрета Коллегии по надзору за соблюдением Конституции 18 октября. Когда Госсуд начнет его обсуждение — неизвестно.

Указ министра раскритиковала и канцлер права Юлле Мадизе. В своей статье-мнении, посланной Рейнсалу прошлой весной, она объяснила, что цель тюремного заключения — направление заключенного на путь законопослушного поведения и защита правового порядка.

"Абсолютный запрет на курение на территории тюрьмы, к сожалению, не служит цели защиты правопорядка и избежания совершения новых преступлений. Из публикаций в научной литературе следует, что курение не является фактором риска преступного поведения и не влияет на будущее законопослушное поведение”, — отметила Мадизе.

Таким образом, канцлер права сочла, что полный запрет на курение может противоречить Закону о тюремном заключении.

Письма на волю

Стоит также отметить, что это не первое письмо в редакцию Delfi из мест не столь отдаленных. Чуть менее двух лет назад активист из Вируской тюрьмы также посетовал на проблемы с питанием. Тогда, по словам автора письма, им обещали в Рождество кровяную колбасу, но ”в тюрьме ей и не пахло”. Министерство заверило, что праздничная добавка — была, но не обязательно в виде колбасы: в Вируской тюрьме давали мульгикапсад, пипаркоок и один мандарин.