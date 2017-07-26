Захоронение найденных нарвским клубом "Камерад" останков 222 советских бойцов перенесли

26 июля в Нарве отметили 73-летие освобождения города.

На Петровской площади прошло возложение цветов к памятным плитам с названиями подразделений Красной армии, участвовавших в освобождении Нарвы, в котором в числе прочего участвовали представители Нарвского союза ветеранов, городских властей, Генконсульства РФ в Нарве.

Нарвский краеведческо-поисковый клуб "Камерад" планировал приурочить к этой дате захоронение найденных в последние годы в Ида-Вирумаа, а также под Муствее, останков 222 бойцов Красной армии, в том числе участников Мерикюлаского десанта.

Представитель поисковой группы клуба "Камерад" Даниил Галицкий сказал Delfi, что захоронение пришлось отложить из-за того, что не успели к 26 июля сделать все необходимое, в том числе оформить все документы.

"Каких-то иных причин тут нет, и в начале августа захоронение останков на Братской могиле советских воинов в Синимяэ произойдет", — говорит Даниил Галицкий.

По его словам, планируется захоронить останки 222 бойцов, найденные поисковой группой клуба "Камерад" за последний годы, начиная с 2013-го. Галицкий отмечает, что останки участников десанта в Мерикюла, 55 человек,

будут захоронены в специальных ящиках для того, чтобы, если возникнет необходимость в экспертизе ДНК для установления родственных связей, их можно было эксгумировать и произвести необходимые исследования.

На вопрос, есть ли уверенность в том, что среди найденных и приготовленных к захоронению останков, нет останков выступавших на противоложной стороне участников войны, Галицкий, не сомневаясь, говорит, что все свидетельствует в пользу того, что это именно советские бойцы.