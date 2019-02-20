Загостившихся в Эстонии два десятка шиншилл не пустили в Россию на нарвском участке границе

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе Северо-западного таможенного управления, россиянин представил пассажирскую таможенную декларацию, в которой были заявлены к ввозу на территорию России 20 штук шиншилл. Перемещались пушистые пассажиры в трех деревянных транспортировочных боксах.

Мужчина пояснил, что вывозил питомцев для личного пользования с целью участия в выставках и оценки селекционной работы. По правилам он все сделал верно. И декларацию заполнил, и ветеринарный сертификат предоставил, но забыл посмотреть период его действия. В ходе проведения таможенного контроля оказалось, что срок этого документа уже истек, и должностным лицом Россельхознадзора было принято решение о запрете ввоза животных на территорию России.

"Несоблюдение установленных международными договорами государств — членов Евразийского экономического союза запретов и ограничений на ввоз товаров образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.16.3 КоАП РФ", — отметили в СЗТУ.