Загадка века: переедет ли Академия внутренней безопасности в Нарву и, если да, то куда именно?

В понедельник пять министров должны были решить, что делать с Академией внутренней безопасности: переносить ли ее в Нарву и в каком объеме. До обсуждения, однако, дело из-за нехватки времени не дошло, но с большой долей вероятности можно сказать, что решение в итоге будет положительным, так как соответствующий пункт прописан в коалиционном договоре.

Вопрос заключается в том, в каком объеме переедет академия и на какую землю, пишет Eesti Päevaleht.

Министерство юстиции придерживается мнения, что участок должен находится в центре Нарвы, а не на окраине или за границами города. Так, например, обсуждалась земля напротив Ратушной площади, рядом с Нарвским колледжем Тартуского университета. ”У города в разные времена были разные планы относительно этого участка, но он по-прежнему принадлежит городу, и в сотрудничестве с городом, который, безусловно, заинтересован в переезде академии, есть смысл найти вместе разумное решение”, — сказала руководитель службы министерства по связям с общественностью Рийна Солман.

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”Важно, чтобы академия была интегрирована в жизнь города и находилась на видном месте”, — добавила она.

Наряду с этим теоретически возможно и приобретение государством земли у частного собственника.

Пресса писала, что в 2011 году ведущие городские политики-центристы будто бы пытались ”определить” академию в принадлежащие шведам помещения завода ”Кренгольм”. Согласно некоторым данным, центристы и сейчас рассматривают такую возможность. Осенью 2012 года издание Eesti Ekspress писало о том, что свой интерес к академии выказывает и Прийт Коткас, занимающийся развитием Нарвского бизнес-парка в волости Вайвара. Тогда журналисты отметили, что решение правительства о переносе академии и пожертвования Коткаса партии удивительным образом совпали по времени.

В понедельник Коткас сказал Eesti Päevaleht, что не может прокомментировать очередной круг обсуждения планов по переносу академии, и заверил, что свою недвижимость в Вайвара для этих целей не предлагал. ”Пусть действуют. Ели однажды какое-то решение будет принято и дело сдвинется с мертвой точки, то можно будет о чем-то говорить”, — отметил он.

Стоить отметить, что окончательное решение о переводе академии в Ида-Вирумаа пока не принято.