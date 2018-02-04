Задержанные в Нарве по подозрению в убийстве мужчины арестованы решением суда

Сегодня Вируский уездный суд постановил взять под стражу двух мужчин, подозреваемых в убийстве, совершенном в Нарве 1 февраля.

В пятницу и субботу полицейские Идаской префектуры задержали двух мужчин, которые подозреваются в том, что в четверг, 1 февраля, около 23.40 часов они напали в Нарве на ул. Йоала на 51-летнего мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия.

В пятницу, незадолго до полуночи, полицейские Нарвского отделения полиции задержали первого подозреваемого, 28-летнего мужчину. Вчера утром полицейские задержали второго подозреваемого, 42-летнего мужчину. Оба задержанные полицией мужчины являются жителями Нарвы, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

На данный момент этим лицам предъявлено подозрение на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с разбоем или совершенное из корыстных побуждений (§114 р. 1 п. 5). Оба мужчины были допрошены в качестве подозреваемых.