Забег Eskola пройдет по местам исторического маршрута освобождения Нарвы, произошедшего в 1919 году

Завтра, 19 января, в 10 часов в Нарве состоится забег Eskola в честь финских добровольцев, пришедших на помощь Эстонии в Освободительной войне. Забег пройдет по завершающей части маршрута освобождения Нарвы. Старт и финиш забега в этом году — на Ратушной площади Нарвы.
”Сегодня сто лет назад финские добровольцы под командованием Анто Эскола предприняли беговой марш-бросок с целью освобождения Нарвы”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. ”Бег с оружием прямо к ратушной площади был уникальным способом наступления, благодаря которому 19 января 1919 года удалось освободить весь город Нарва от войск противника”, — добавил Кихо.
По словам советника по вопросам прессы посольства Финляндии Ханнеле Валкеэниеми, в Освободительной войне приняло участие 3500 финнов, большинство из которых были добровольцами. ”В память о подвиге капитана Эскола и всех финских добровольцев 19 января состоится забег Eskola. Из-за по-настоящему зимней погоды в этот раз маршрут забега повторит завершающую часть исторического бегового марш-броска, забег начнется и завершится на Ратушной площади Нарвы”, — добавила Валкеэниеми.
Новый маршрут: старт забега состоится в 10 часов на Ратушной площади Нарвы. Забег пройдет по велосипедной дорожке в сторону Нарва-Йыэсуу до Рийгикюла и по тому же пути обратно. Маршрут на карте.
В Освободительной войне Анто Эскола командовал I ротой I отряда финских добровольцев. Рота капитана Эскола прибыла в Таллинн 30 декабря 1918 года. Освобождение Нарвы началось 18 января 1919 года. Рота совершила беговой марш-бросок из Рийгикюла прямо на Ратушную площадь Нарвы, прибыв туда вечером в 17:20. Эскола поставил на позиции пулеметы и отправил патрули на зачистку города. На помощь прибыла II рота добровольцев, и город удалось полностью освободить на следующий день.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий ”Путь свободы”. С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице.