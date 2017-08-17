За счет государства в Силламяэ построят новую дорогу вдоль шоссе

Новая дорога вдоль микрорайона Силламяэ позволит отделить внутригородское транспортное сообщение от потоков транспорта, двигающихся по шоссе Таллинн — Санкт-Петербург.

Дорога будет построена от автостанции и до восточной границы города, сообщает горуправа Силламяэ. Вдоль проезжей части новой улицы будет идти дорожка для пешеходов и велосипедистов.

Договор на строительство новой дороги был заключен между Департаментом шоссейных дорог и фирмой Lemminkäinen Eesti AS. Точное время начала строительства еще под вопросом, поскольку необходимо доработать проект, и привести его в соответствие с детальной планировкой.

Непосредственно строительство должно занять 4 месяца. Общая стоимость создания новой городской улицы составляет 1,53 млн евро. Проект будет реализован за счет государства.

Это лишь первый этап реконструкции восточной части шоссе вдоль города. В ближайшие годы также планируется завершить реконструкцию шоссе, и создать двухуровневую развязку на перекрестке у автостанции. Напомним, что за последние две недели там произошли аварии.