За счет экоденег поддержат как строительство, так и снос

Самую крупную дотацию — 307 тысяч евро — получит АО ”Toila V.V.” на строительство трассы центрального водоснабжения и канализации в районе улиц Уус, Кирси, Лийва и Пыллу в поселке Тойла.

— Вместе с нашим собственным участием стоимость проекта составляет 438581 евро, на эти деньги построят пункты подключения к центральному водоснабжению для 54 домохозяйств и пункты подключения к центральной канализации для 64 домохозяйств. Построят в общей сложности 1,65 километра трубопроводов центрального водоснабжения и чуть более двух километров канализационных труб, — рассказал член правления ”Toila V.V.” Таури Хиндпере.

По его словам, на некоторых из вышеперечисленных улиц системы центрального водоснабжения и канализации сейчас нет вообще, пункты подключения не построены, а существующие трубопроводы амортизировались и нуждаются в реконструкции.

Тендеры начнут проводить в первой половине 2019 года, окончание проекта запланировано на октябрь 2020 года. Собственное участие в проекте планируется покрыть за счет средств предприятия.