05.12.2018, 09:10

За пропущенный прием в Ида-Вирумааской центральной больнице придется платить вдвойне

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rus.delfi.ee
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Ida-Viru Keskhaigla
Ida-Viru KeskhaiglaFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Ида-Вирумааская центральная больница предупреждает пациентов о том, что с 1 января 2019-го с людей, забронировавших время для визита к врачу, но не явившихся, будут брать двойную плату за несостоявшийся визит.

Больница указывает на то, что возможность такого способа повышения дисциплины среди пациентов исходит из одного из положений Закона о медицинском страховании, согласно которому ”если пациент не приходит на прием и не сообщает об этом, по крайней мере, за 24 часа до начала приема, то во время следующего посещения больница имеет право взыскать с него двойную плату за визит”.

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