За пропущенный прием в Ида-Вирумааской центральной больнице придется платить вдвойне

Больница указывает на то, что возможность такого способа повышения дисциплины среди пациентов исходит из одного из положений Закона о медицинском страховании, согласно которому ”если пациент не приходит на прием и не сообщает об этом, по крайней мере, за 24 часа до начала приема, то во время следующего посещения больница имеет право взыскать с него двойную плату за визит”.