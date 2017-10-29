За пост мэра Нарвы будут бороться Тармо Таммисте и Катри Райк

В следующую среду, 1 ноября, пройдут выборы мэра Нарвы. Правящая в городе Центристская партия намерена оставить на этом посту действующего главу администрации Тармо Таммисте. Кандидатом от оппозиции станет ректор Академии МВД Катри Райк, передает rus.err.ee.

Также депутаты на своей сессии 1 ноября создадут постоянные комисии городского собрания, выберут их председателей и заместителей. Еще один вопрос повестки дня заседания — выборы члена ревизионной комиссии.

Напомним, на состоявшихся 15 октября местных выборах Центристская партия получила 23 места в Нарвском горсобрании, а избирательный союз "Наша Нарва" — восемь.