За первую неделю сентября в лесах Ида-Вирумаа заблудились 5 грибников

К счастью, обошлось без трагедии — стражам порядка и спасателям удалось их найти и вывести из леса, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Из пятерых заблудившихся в лесах Ида-Вирумаа в начале сентября человек, один нашел дорогу сам, другой вышел на звук сирен, а троих пришлось искать. В Идаской префектуре полиции напоминают любителям "тихой охоты", что походы за грибами требуют осмотрительности. Если человек потерял дорогу и осознает, что ему не выбраться из леса самостоятельно, нужно звонить в полицию.

"Когда человек позвонил в полицию, то не надо плутать дальше. Нужно оставаться на место, чтобы мы по звонку смогли определить, где он находится и искать в конкретном месте", — пояснила руководитель участковых полицейских Кохтла-Ярве и Кивиыли Анна Тихомирова.