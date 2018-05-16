16.05.2018, 16:20

За парковку на главной городской площади Нарвы придется платить с 1 октября


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Narvas 22.02
Narvas 22.02Foto: Eero Vabamägi

Вопрос с появлением платной парковки на Петровской площади решён: с 1 октября этого года каждый, кто захочет оставить свою машину на самой площади или во дворе за зданием горуправы, должен будет заплатить соответственно: за час — 2 евро, за день — 10 евро, или купить месячный парковочный билет за 150 евро. Такое решение было принято ещё в марте на заседании городского собрания, напоминает "Нарвская газета".

В течение первого часа парковаться можно будет бесплатно. Пени, взимаемые за неоплаченную парковку составят 39 евро. Эта сумма тоже установлена горсобранием. Примечательно, что сначала предполагалось назначить пени в 31 евро, но депутаты большинством голосов установили максимальную сумму пени, которая вообще позволена Законом о дорожном движении. По-прежнему бесплатно смогут парковать свои автомобили члены горсобрания, чиновники нарвской горуправы, люди с ограниченными физическими возможностями и водители спецтранспорта.

Оператор парковки будет частным

Все правила, касающиеся парковки транспортного средства на Петровской площади (где парковка будет платной с 7.00 до 23.00) и во дворе горуправы (соответсвенно, с 7.00 до 17.00), разработала горуправа и утвердило (с несколькими изменениями, например, в сторону двухкратного увеличения стоимости дневного и месячного парковочных билетов) горсобрание Нарвы. Теперь в соответствии с ними должен будет начать свою работу оператор парковки. Главный специалист по охране порядка нарвской горуправы Дмитрий Дьяков, в понедельник сообщил журналистам, что тендер госпоставки будет объявлен в начале июня, а сейчас идёт окончательная сверка и подготовка необходимых документов.

Дмитрий Дьяков: ”Мы планируем построить свою работу так, чтобы к середине лета оператор парковки на Петровской площади был определен. Тогда же мы собираемся подписать с ним договор на пять лет, а фирма, которая будет выбрана для оказания этой услуги, получит до осени время на то, чтобы подготовить всё необходимое для начала работы платной парковки”.

Таким образом, это будет первый опыт создания нарвским муниципалитетом платной парковки в Нарве на территории, являющейся местом общественного пользования, а её организацией займется частный оператор.

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Платная первая, но не последняя

Предполагается, что фирма-частный оператор будет получать 20-40 процентов от собранной за парковку платы, таким образом будет обеспечен её интерес и сопутствующие расходы на инфраструктуру парковки и работу инспекторов, а вот вся сумма пени в полном объеме пойдёт в городской бюджет.

Дмитрий Дьяков добавил, что процент, который будет получать оператор парковки с продажи парковочных билетов и часов, станет предметом рассмотрения при проведении тендера: власти намерены соблюсти здесь свой интерес, чтобы получить больше денег в муниципальный бюджет.

По словам Дмитрия Дьякова, в договоре будет пункт о расширении зоны платной парковки в городе, то есть оператор должен быть готов к тому, чтобы начать работу и в других местах Нарвы. Хотя конкретных планов на этот счёт пока нет, город хочет оставить за собой и такую возможность.

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Оператор должен будет установить парковочный автомат, (который может стать чуть ли не единственным в Нарве, и с помощью которого платить можно карточкой или монетами), обеспечить возможность оплаты через SMS или мобильный телефон. У оператора должна быть налажена связь с госрегистрами, почтой (Omniva), что можно назвать инфосистемой, которая поможет бороться с нарушителями.

Дмитрий Дьяков: ”Юридически мы имеем дело с концессией услуг, которые будут предоставляться городу. Если бы мы делали всё это своими силами, то это вышло бы существенно дороже, именно поэтому речь идёт о частном операторе. Концессия — договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий, или предприятие, работающее по такому договору”.

Главный специалист по надзору подробно остановился и на порядке назначения пени.

Дмитрий Дьяков: ”Закон говорит о том, что решение о назначении пени составляется в трёх экземплярах. Это делается для того, чтобы один экземпляр был у оператора парковки, другой окажется на лобовом стекле нарушителя, а третий заказным письмом придёт владельцу автомобиля. Иногда собственник транспортного средства не проживает по тому адресу, куда придёт ему извещение о пени, тогда его данные помещаются в государственный регистр, и с этого момента считается, что нарушивший правила парковки извещён об этом. Дальше в дело уже вступает судебный исполнитель”.

Дмитрий Дьяков добавил, что пени назначаются в том случае, если парковка не оплачена. Транспортные средства с прицепами будут получать в этом случае двойную сумму пени — за сам автомобиль и за прицеп.

Уборка по-прежнему за городом

За муниципалитетом остаётся уборка Петровской площади, нанесение на ней разметки, а оператор должен будет установить инфостенды, знаки, регулирующие парковку, парковочный автомат. Многих интересует и вопрос, кто именно будет следить за собственно неправильно припаркованными на площади авто. Дмитрий Дьяков: — Если автомобиль будет стоять неправильно: на проезде или занимать два места, — то вступает в силу Закон о дорожном движении, а это значит, что муниципальный надзор или полиция выпишут за нарушение штраф в размере 20 евро.

Ёлка-нарушитель?

А не возникнут ли какие-нибудь вопросы к городу у оператора парковки, когда Петровская площадь будет отдаваться под многолюдные массовые мероприятия, а, значит, закрываться для машин? Ведь парковка в такие дни работать фактически не будет, и денег с неё тоже не поступит.

Дмитрий Дьяков: ”Если назвать это ”недополученным доходом” оператора, то мы, конечно, платить за это ничего не будем. В порядке, который утвердило городское собрание, есть пункт о том, что, исходя из оперативных нужд, горуправа может приостанавливать действие платной парковки. Видимо, сюда можно отнести и вопрос с размещением на Петровской площади новогодней ёлки, занимающей обычно пару месяцев место в самом центре площади. Кто будет платить за ”припаркованную ёлочку”, или её будут штрафовать за каждый день неоплаченной парковки на 39 евро или даже в несколько раз больше, учитывая что она займёт даже не одно и не два парковочных места?”

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