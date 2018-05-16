За парковку на главной городской площади Нарвы придется платить с 1 октября

Оператор парковки будет частным

Все правила, касающиеся парковки транспортного средства на Петровской площади (где парковка будет платной с 7.00 до 23.00) и во дворе горуправы (соответсвенно, с 7.00 до 17.00), разработала горуправа и утвердило (с несколькими изменениями, например, в сторону двухкратного увеличения стоимости дневного и месячного парковочных билетов) горсобрание Нарвы. Теперь в соответствии с ними должен будет начать свою работу оператор парковки. Главный специалист по охране порядка нарвской горуправы Дмитрий Дьяков, в понедельник сообщил журналистам, что тендер госпоставки будет объявлен в начале июня, а сейчас идёт окончательная сверка и подготовка необходимых документов.

Дмитрий Дьяков: ”Мы планируем построить свою работу так, чтобы к середине лета оператор парковки на Петровской площади был определен. Тогда же мы собираемся подписать с ним договор на пять лет, а фирма, которая будет выбрана для оказания этой услуги, получит до осени время на то, чтобы подготовить всё необходимое для начала работы платной парковки”.

Таким образом, это будет первый опыт создания нарвским муниципалитетом платной парковки в Нарве на территории, являющейся местом общественного пользования, а её организацией займется частный оператор.

Платная первая, но не последняя

Предполагается, что фирма-частный оператор будет получать 20-40 процентов от собранной за парковку платы, таким образом будет обеспечен её интерес и сопутствующие расходы на инфраструктуру парковки и работу инспекторов, а вот вся сумма пени в полном объеме пойдёт в городской бюджет.

Дмитрий Дьяков добавил, что процент, который будет получать оператор парковки с продажи парковочных билетов и часов, станет предметом рассмотрения при проведении тендера: власти намерены соблюсти здесь свой интерес, чтобы получить больше денег в муниципальный бюджет.

По словам Дмитрия Дьякова, в договоре будет пункт о расширении зоны платной парковки в городе, то есть оператор должен быть готов к тому, чтобы начать работу и в других местах Нарвы. Хотя конкретных планов на этот счёт пока нет, город хочет оставить за собой и такую возможность.

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Оператор должен будет установить парковочный автомат, (который может стать чуть ли не единственным в Нарве, и с помощью которого платить можно карточкой или монетами), обеспечить возможность оплаты через SMS или мобильный телефон. У оператора должна быть налажена связь с госрегистрами, почтой (Omniva), что можно назвать инфосистемой, которая поможет бороться с нарушителями.

Дмитрий Дьяков: ”Юридически мы имеем дело с концессией услуг, которые будут предоставляться городу. Если бы мы делали всё это своими силами, то это вышло бы существенно дороже, именно поэтому речь идёт о частном операторе. Концессия — договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий, или предприятие, работающее по такому договору”.

Главный специалист по надзору подробно остановился и на порядке назначения пени.

Дмитрий Дьяков: ”Закон говорит о том, что решение о назначении пени составляется в трёх экземплярах. Это делается для того, чтобы один экземпляр был у оператора парковки, другой окажется на лобовом стекле нарушителя, а третий заказным письмом придёт владельцу автомобиля. Иногда собственник транспортного средства не проживает по тому адресу, куда придёт ему извещение о пени, тогда его данные помещаются в государственный регистр, и с этого момента считается, что нарушивший правила парковки извещён об этом. Дальше в дело уже вступает судебный исполнитель”.