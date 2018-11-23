За одну неделю благотворители в Ида-Вирумаа исполнили новогодние желания более 140 детей из малообеспеченных семей

По всей Эстонии Деревья ангелов собрали 1330 детских желаний, основную часть из которых благотворители с рекордной скоростью забрали для исполнения.

”Очень радостно, что проект ”Дерево ангела”, который уже восьмой год подряд помогает исполнять новогодние желания детей из семей, переживающих материальные трудности, пришелся людям по сердцу. Мы очень благодарны всем добрым людям, которые хотят помочь детям из малообеспеченных семей. В этом году с наших Деревьев ангелов снято для исполнения уже 1000 детских желаний на новый год. В те дома, в которые Дед Мороз иначе бы не пришел, с поддержкой наших ангелов и на радость детям он все-таки придет, и это греет душу”, — сказал и. о. исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер, по словам которого благотворители спешат на помощь с рекордной скоростью.

Пыдер добавил, что скорость исполнения желаний ясно показывает, что в следующем году проект ”Дерево ангела” должен стать еще больше, чтобы охватить еще большее количество детей из семей с материальными трудностями.

Многие подарки уже поступили в пункты информации или кассы Maxima, хотя основная часть желаний еще исполняется. ”Подарки просим приносить в те же магазины, в которых было выбрано желание. Для того чтобы подарки попали к праздникам в мешок Деда Мороза, просим принести подарки в магазин не позднее 11 декабря”, — уточнил Пыдер.

Чтобы сделать подарок ребенку из малообеспеченной семьи, нужно выбрать новогоднее желание ребенка, которое висит на расположенном в магазине Maxima Дереве ангела. Расположение Деревьев ангелов и число неисполненных желаний можно найти на домашней странице проекта www.maxima.ee/inglipuu. Информация обновляется один раз в день. Купленный подарок можно оставить в неупакованном виде в пункте информации Maxima или на кассе. Maxima позаботится об упаковке подарков и поможет региональным социальным работникам доставить их детям.

”Дерево ангела” — это ежегодный предновогодний благотворительный проект Maxima Eesti, в рамках которого любой человек может исполнить новогоднее желание ребенка из малообеспеченной семьи. В этом году проект проходит в 44 магазинах Maxima по всей Эстонии и исполнит 1330 желаний.