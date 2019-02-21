21.02.2019, 17:20

За некачественную уборку снега и льда в Нарве две фирмы были наказаны штрафами


rus.delfi.ee
EST
За некачественную уборку снега и льда в Нарве две фирмы были наказаны штрафами
Foto: Narva Linnavalitsus

В течение текущей зимы специалисты Департамента городского хозяйства проводят проверки качества выполнения работ по уборке дорог и зеленых зон от зимних осадков, сообщает Нарвская горуправа.


При обнаружении участков дорог, состояние которых не отвечает требованиям, фирмам подрядчиков отправляют уведомления. В случае, если фирма не устраняет выявленные недостатки, ей назначается штраф или удержание средств.

В январе Департамент городского хозяйства принял решение уменьшить оплату за январь фирме N&V, отвечающей за уборку дорог и тротуаров в Нарве, на 2560 евро (без НСО), в связи с тем, что она не выполнила требования, установленные договором и не очистила надлежащим образом некоторые нарвские дороги (улицы Харидусе, Графова, внутриквартальная дорога, которая ведет к Языковому лицею).

Также в январе специалисты Департамента провели осмотр территорий, за уборку которых отвечает Krausberg Eesti . В ходе осмотра качество выполнения работ было признано не отвечающим договору, и фирме назначили штраф в размере 5402,45 евро (без НСО). Krausberg Eesti не справлялось с уборкой снега в центральных парках и скверах (Темный сад, аллея вдоль улицы Пушкина, привокзальный парк, парк около КЦ ”Ругодив”, территория вокруг памятника Шведскому льву).

Кому обращаться, чтобы пожаловаться на плохую уборку в Нарве?

Горуправа информирует, что, если проблема заключается в плохой уборке дорог, тротуаров, парковок и автобусных остановок можно позвонить напрямую специалисту Департамента городского хозяйства Ирине Кузьминой по телефону 5855 3190 или написать по адресу irina.kuzmina@narva.ee.

Если проблема заключается в плохой уборке дорожек, лестниц и городской мебели на зелёных зонах города, можно сообщить об этом напрямую городскому садовнику Людмиле Мориной по телефону 5665 0125 или написать по адресу ljudmila.Morina@narva.ee.

Читайте также: