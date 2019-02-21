За некачественную уборку снега и льда в Нарве две фирмы были наказаны штрафами



При обнаружении участков дорог, состояние которых не отвечает требованиям, фирмам подрядчиков отправляют уведомления. В случае, если фирма не устраняет выявленные недостатки, ей назначается штраф или удержание средств.

В январе Департамент городского хозяйства принял решение уменьшить оплату за январь фирме N&V, отвечающей за уборку дорог и тротуаров в Нарве, на 2560 евро (без НСО), в связи с тем, что она не выполнила требования, установленные договором и не очистила надлежащим образом некоторые нарвские дороги (улицы Харидусе, Графова, внутриквартальная дорога, которая ведет к Языковому лицею).

Также в январе специалисты Департамента провели осмотр территорий, за уборку которых отвечает Krausberg Eesti OÜ. В ходе осмотра качество выполнения работ было признано не отвечающим договору, и фирме назначили штраф в размере 5402,45 евро (без НСО). Krausberg Eesti не справлялось с уборкой снега в центральных парках и скверах (Темный сад, аллея вдоль улицы Пушкина, привокзальный парк, парк около КЦ ”Ругодив”, территория вокруг памятника Шведскому льву).

Кому обращаться, чтобы пожаловаться на плохую уборку в Нарве?