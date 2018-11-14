За информацию, которая поможет найти пропавшего в Ида-Вирумаа Валентина, обещают 3000 евро

”Если мы найдем где-то Валентина и выяснится, что он пропал в связи с нарушением здоровья, то все просто. Но если принять во внимание, что люди из городской среды обычно просто так из-за нарушения здоровья не пропадают в неизвестном направлении на природе, то нам, скорее, нужно искать намеки, связанные с людьми, имеющими отношение к его исчезновению. И тогда премию можно будет получить только после того, как эти люди будут установлены, ситуация разрешится и виновные будут осуждены”, — сказал руководитель ЦУ ”Kadunud” Ааре Рюйтель.

По его оценке, то, что человек просто исчезает и бросает всю свою прежнюю жизнь и обязательства, указывает все же на то, что сделано это было не по доброй воле. Также ключевым является вопрос, кто те люди, с кем Валентин встречался утром в день своего исчезновения, — если кто-нибудь что-то знает об этом, то информация об этом оказала бы большую помощь.