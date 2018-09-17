За чистый воздух в Кохтла-Ярве собрали почти полторы тысячи подписей

Под обращением кохтлаярвесцев к депутатам Рийгикогу, которое называется ”Дайте нам дышать!”, в электронной версии к вечеру 29 августа было собрано почти 1040 подписей, плюс несколько сотен человек подписали бумажную версию петиции.
Петиция просит власти, наконец, остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве, где люди мучаются от техногенной вони. Больше тысячи голосов в её пользу означает, что документ пойдёт на рассмотрение в Рийгикогу.
Инициатор петиции жительница Кохтла-Ярве Ольга Курдовская результатом довольна, тем более что к электронным подписям добавились около четырёхсот под бумажным вариантом призыва. А ведь сбор подписей пришёлся на сезон отпусков.
Сбор подписей закончился 31 августа. Далее, в течение 30-ти дней, в той же электронной среде ”rahvaalgatus” можно будет отследить, принято ли заявление в делопроизводство Рийгикогу и в какую именно комиссию оно пойдёт.
- Постараюсь и дальше не выпускать ход дел из поля зрения и информировать неравнодушных людей о следующих этапах, — пообещала Курдовская, выразив надежду, что петиция заставит поработать, в первую очередь, парламентариев от Ида-Вирумаа.