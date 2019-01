За борьбу Нарвы за титул ”Культурной столицы Европы-2024” собрано около 400 подписей, а власти города не против добавить на нее денег

Уважаемые члены Нарвского городского собрания и управы, члены комиссий по культуре и спорту, а также комиссии по делам молодежи при Нарвском городском собрании, члены организационной команды ”Нарва — на титул Культурной столицы Европы в 2024 г.”, члены оценочной комиссии „Euroopa kultuuripealinna 2024 lõpptaotluse koostamine”,

Титул ”Культурной столицы” это:

– инструмент, позволяющий нашему городу совершить прыжок в развитии, через усиление предпринимательства и доходной базы города,

– объединяющая, движущая цель для наших горожан, больше смысла остаться здесь жить и работать,

– мотивация для уже действующих и появляющихся учреждений, предприятий и инвесторов,

– возможность изменить восприятие города жителями Эстонии и Европы,

– способ обеспечить за счет усиленной доходной базы элементарные общественные блага для жителей города: ровные дороги, скамейки, чистый и красивый город.

К нам уже приковано внимание. С момента объявления нашей кандидатуры год назад:

– о нас написали самые авторитетные мировые издания,

– были организованы новые мероприятия,

– реальный финансовый эффект ощутили наши предприниматели,

– нас поддерживают, в нас верят, с нами весь регион.

Мы не можем позволить себе упустить эту возможность. Это вопрос нашего будущего и будущего наших детей и внуков.

Таким образом, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

1. Обеспечить адекватные ресурсы для успешного проведения самого амбициозного международного проекта, которым когда-либо занимался наш город, и отнестись с должной серьезностью к выбору партнера, на которого будет возложена ответственность за составление конкурсной заявки на титул Культурной столицы Европы в 2024 г.;

2. Максимально привлекать горожан к активному участию в процессе подготовки;

3. Осознать, что при должной организации процесса, подготовка заявки в любом случае позитивно повлияет на развитие города и региона, и таким образом её качество крайне важно.

Этим письмом, мы хотим обратить Ваше внимание на высокий публичный интерес к кандидатуре Нарвы как внутри города, так и за его пределами, а также декларируем свое желание быть привлеченными к процессу составления заявки от Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году.

В Тарту не пожалели 400 тысяч

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев на свой странице в Facebook объяснил, почему подготовка заявки требует значительных средств.

Пару дней назад, здесь же в Facebook, ко мне обратился один молодой нарвитянин с вопросом, мол, а почему 70000 недостаточно для составления формальной заявки на титул Культурной столицы, ведь это по сути составление документа? Думаю, это вопрос очень важный — на него, в том числе, ссылалось и городское собрание, когда бюджет подготовки окончательного ходатайства был урезан в декабре — потому считаю необходимым объяснить не только конкретному человеку, а вообще, — пишет Иван Сергеев.

Первый этап заключался в подготовке предварительного ходатайства, целью которого являлось — заинтересовать конкурсную комиссию нашим городом так, чтобы нас пустили на второй этап. Таким образом, самым главным было рассказать, почему на Нарву имеет смысл обратить внимание, и почему для нас титул важен. Это и было успешно сделано — книга очень обобщенной концептуальной предварительной заявки была составлена и затем защищена перед комиссией. Нас пропустили на второй этап, то есть попросили представить полное ”настоящее” ходатайство.

Чем одно отличается от другого? Начнем с действий, которые необходимо сделать в рамках второго этапа заявки.

Было бы глупо полагать, что сам титул и поддержку от государства в размере 10 миллионов можно было бы получить на основании какого-то ”формального заявления”. То, что на самом деле предстоит сделать, и что действительно позволит нам выиграть, это:

1) привлечение организаторов культурных мероприятий и составление в сотрудничестве с ними как минимум 25 реальных культурных мероприятий, соответствующих по масштабу и качеству, например, "Кремлевским соловьям" или фестивалю Station Narva, плюс мероприятия поменьше;

2) привлечение предпринимателей, организаций и различных целевых групп с целью выяснения их реальных ожиданий и нужд;

3) проведение коммуникационных и маркетинговых мероприятий на уровне региона и страны с целью оповещения местных жителей о процессе и целях кандидатуры;

4) проведение международной медиа кампании с целью обеспечить Нарве позитивное освещение во время подготовки к титулу (статьи в The Economist и The New York Times же не просто так появились — это работа по объяснению, "заманиванию", стори-тэллингу);