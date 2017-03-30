Юбилей Силламяэ: что город получит в подарок?

Помимо различных идей и непосредственного участия в празднествах, от силламяэских фирм, работающих в Силламяэ учреждений и от горожан приветствуются и, так сказать, материально-осязаемые подарки городу к его предстоящему летом 60-летию.

Городское управление ранее уже подготовило целый список предложений по улучшению в преддверии праздника городской среды, на которые, как надеются власти, откликнутся предприниматели и горожане и помогут что-то из этого перечня приобрести или осуществить. Всего в списке около двух десятков позиций. Самое дорогое пожелание — общими силами собрать 150 тысяч евро на реновацию городского футбольного поля.

Горуправа также мечтает, что найдутся спонсоры, дабы построить в городе фонтан, пополнить детские игровые площадки и наборы уличной мебели, в том числе сделать скамейку-памятник в честь физиолога Ивана Павлова, сто лет назад отдыхавшего в этих местах, и установить уличные тренажеры. Пригодится и поддержка в строительстве оград у некоторых социальных учреждений, в сооружении задуманного гимназистами романтического павильона у моря, в установке оконных покрытий в спортзале эстонской школы, наконец, просто в благоустройстве города.

”Мы хотим, чтобы подготовка к празднику объединила силламяэсцев, чтобы круг тех, кто в это время что-то сделает для города, оставит какой-то позитивный след, был как можно шире, приветствуются и дополнительные идеи, другие подарки городу”, — сказал мэр Силламяэ Тынис Калберг.

По его словам, переговоры на эту тему ведутся с разными предприятиями, многие дали принципиальное согласие, и город узнает о всех дарителях, а о некоторых предъюбилейных спонсорских подарках уже можно говорить более-менее определенно. Так, посольство США в конце апреля установит и откроет спортивные тренажеры на силламяэской тропе здоровья; есть желание помочь городу и со стороны еще одной дипломатической миссии.

Кроме того, одна горожанка предложила, чтобы в городе установили ”скамейку влюбленных”, и выразила готовность поддержать эту задумку финансово. Фирма ”Артекно” предложила городу поставить теннисный стол. Были у города разговоры о предъюбилейном взаимодействии также с Кассой по безработице и региональным профтехцентром.

”Десять лет назад, к пятидесятилетию, в Силламяэ общими силами приобрели и установили городские часы на главной площади. Будет ли организован такой же сбор пожертвований и на какой именно главный ”сувенир” к шестидесятилетию города — пока не решили”, — добавил Калберг.

Директор Ида-Вируского центра профтехобразования (в состав которого в 2016 году включили и бывшее ПТУ Силламяэ) Ханнес Метс и руководитель силламяэского бюро Кассы по безработице Инга Пильдер, в принципе, подтвердили ”ИП”, что возглавляемые ими учреждения какой-то вклад в подготовку к празднику внесут.

По словам Метса, их рабочий ”взнос” может сочетаться с практикой учащихся на уборке или ремонтах, но точнее это станет известно к середине апреля. Биржа труда, наверное, как и год назад, направит на городское благоустройство своих клиентов в рамках программы т.н. трудовой тренировки долговременных безработных — в прошлом году после такого тренинга из 11-ти человек пятеро трудоустроились.

Силламяэский порт примет участие в праздновании 60-летия Силламяэ, но какой конкретный вклад или подарок в этой связи сделает городу, еще обсуждается вместе с другими предприятиями промзоны, сообщил представитель ”Силламяэ Садам” Андрей Биров.

В канун юбилея Силламяэ рассчитывает и на пополнение фондов своего музея. Старые вещи для музейных коллекций люди действительно несут, но это делалось и раньше, а вот если говорить о всплеске дарений, то это касается старых фотографий из силламяэской жизни, говорит заведующая музеем Аала Гитт. В дальнейшем лучшее из этого фотографического ”потока” будет издано в виде альбома, но не нынче — в этом году музей выпускает книгу о знаменитых людях Силламяэ.

”Спонсорам мы всегда рады, особенно если помогут в издательской деятельности, потому что на очереди у нас есть и другие книги”, — сказала Гитт.